Ваш телевизор может быть установлен слишком высоко – почему это важно

При монтаже ТВ в первую очередь нужно ориентироваться не на декор или мебель, а на эргономику.

При выборе нового телевизора для гостиной, спальни или любой другой комнаты в доме возникает не только вопрос о модели, но и о том, куда его повесить или поставить.

Эксперты в области домашнего кинотеатра и эргономики отмечают, что ответ на этот вопрос важен не только с эстетической точки зрения – от высоты установки зависит комфорт просмотра.

Когда телевизор закреплен слишком высоко на стене, зрителю приходится поднимать голову, чтобы увидеть экран, что может вызвать дискомфорт в шее и мешать комфортному восприятию изображения. В интернете даже есть целый сабреддит r/TVTooHigh, где пользователи публикуют фото слишком высоко висящих ТВ и обсуждают, насколько это неудачное решение.

Видео дня

Как правильно должен быть расположен телевизор

Высота установки телевизора может напрямую влиять на качество просмотра. Так, если экран не находится в пределах нормального поля зрения сидящего человека, вы можете не оценить всю четкость и детали изображения, даже если у вас дорогой телевизор.

Эксперты и энтузиасты по размещению ТВ считают, что центр экрана должен находиться примерно на уровне глаз сидящего зрителя – в среднем это около 107–122 см от пола.

При выборе оптимальной точки установки также важно учитывать размер телевизора и расстояние до места просмотра: чем больше диагональ, тем дальше и выше может быть дисплей, но при этом центр все равно должен соответствовать уровню глаз.

"Неправильная высота телевизора вредна не только с точки зрения визуального восприятия: она может вызывать напряжение мышц шеи и глаз, особенно при длительном просмотре", – отмечают эксперты.

Поэтому при монтаже ТВ в первую очередь ориентируйтесь не на декор или мебель, а на эргономику – удобство вашего взгляда при сидении на диване или кресле.

Ранее эксперты рассказывали, в чем разница между HDR10, HDR10+ и Dolby Vision и какой стандарт самый лучший для телевизора. Несмотря на общее название, это разные стандарты с разным подходом к обработке изображения, и именно от них во многом зависит качество картинки.

Также пользователям объяснили, как очистить кэш на телевизоре и навсегда избавиться от тормозов. Многие владельцы TV отмечают, что их устройство стало работать медленнее, но при этом упускают одну простую процедуру.

Вас также могут заинтересовать новости: