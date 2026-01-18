Как очистить кэш на телевизоре (и навсегда избавиться от тормозов)

Многие пользователи отмечают, что их устройство стало работать медленнее, но при этом упускают одну очень простую функцию.

В эпоху смарт-телевизоров удобство играет решающую роль. Всего несколько нажатий – и перед вами Netflix, YouTube или онлайн-кинотеатр. Тем не менее у этого удобства есть один недостаток: накопление кэша.

Как и на смартфонах, переполненный кэш на телевизоре приводит к лагам, вылетам приложений, долгой загрузке и ошибкам. Хорошая новость – очистка кэша зачастую возвращает Smart TV прежнюю скорость, а занимает эта процедура всего пару минут, пишет ZDNET.

Что представляет собой кэш на телевизоре

Кэш – это временное хранилище данных, которое используется для ускорения загрузки приложений и

сервисов. Smart TV сохраняет в кэше информацию из приложений, сайтов и системных процессов, чтобы они запускались быстрее, когда вы включаете телевизор

Например, стриминговые сервисы могут сохранять:

превью фильмов и сериалов,

данные входа в аккаунт,

информацию о недавно просмотренном контенте.

Со временем эти данные устаревают, накапливаются и начинают мешать нормальной работе системы, замедляя телевизор.

Как очистить кэш на телевизоре

Процедура очистки кэша в телевизоре зависит от производителя и конкретной модели. Но в большинстве случаев алгоритм действий схож и выполняется по одной и той же схеме.

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Приложения" / Apps.

Выберите приложение, для которого хотите очистить кэш.

Найдите опцию "Очистить кэш" (Clear Cache) и нажмите ее.

Ниже приведен список конкретных инструкций по очистке кэша для некоторых ведущих брендов.

Samsung: Настройки → Поддержка → Уход за устройством → Управление хранилищем → Выберите приложение → Просмотр сведений → Очистить кеш.

Настройки → Поддержка → Уход за устройством → Управление хранилищем → Выберите приложение → Просмотр сведений → Очистить кеш. LG: Кнопка "Домой" на пульте → Настройки → Общие → Хранилище → Очистить кеш.

Кнопка "Домой" на пульте → Настройки → Общие → Хранилище → Очистить кеш. Android TV / Google TV (Sony и другие): Настройки → Приложения → Показать все приложения → Выберите нужное приложение → Очистить кеш.

Настройки → Приложения → Показать все приложения → Выберите нужное приложение → Очистить кеш. Roku TV: в Roku нет специальной кнопки для очистки кэша. Рекомендуется перезагрузить телевизор, удалить проблемное приложение и установить его заново.

Очистка кэша безопасна и не приводит к удалению важных данных, однако очистка данных приложения может привести к сбросу отдельных настроек.

Хотя строгих правил нет, эксперты советуют очищать кэш на телевизоре раз в несколько месяцев или если вы заметили, что телевизор вдруг стал медленно работать, приложения часто вылетают и не хватает свободной памяти.

Специалисты ZDNET отмечают, что регулярная очистка кэша помогает не только улучшить производительность, но и продлить срок службы телевизора. С "чистым" кэшем вы сможете снова наслаждаться просмотром без раздражающих лагов и сбоев.

Ранее специалисты делились лайфхаком, как улучшить звук телевизора, не тратясь на саундбар. Поможет бесплатное приложение-эквалайзер, которое позволяет улучшить звучание встроенных динамиков.

В 2026-ом году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

