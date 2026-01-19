Составлен топ-5 брендов телевизоров, предлагающих наилучшее качество изображения

В 2026 году технологии OLED, QD-OLED, Mini-LED, Quantum Dot и 8K позволяют получать кино-уровень изображения дома.

Современные Smart TV уже давно перестали быть просто экраном для трансляции каналов – теперь это полноценные мультимедийные центры с невероятным качеством картинки. В 2026-ом технологии OLED, QD-OLED, Mini-LED, Quantum Dot и 8K позволяют получать кино-уровень изображения дома.

В свежем рейтинге SlashGear собраны пять брендов, которые прямо сейчас предлагают наилучшее качество изображения.

TCL

Китайский бренд в последние годы стал одним из самых интересных игроков на рынке телевизоров благодаря умелому сочетанию технологий и цены. Еще недавно недорогие телевизоры TCL сильно уступали по картинке премиальным моделям, но производитель смог переломить ситуацию с помощью передовых Mini-LED панелей и точного управления подсветкой.

Это дало сразу несколько преимуществ: глубокие темные сцены, высокая яркость, насыщенные цвета и минимальные засветы. Такие модели, как TCL C7K/QM7K, получили награды за выдающееся качество изображения в 2025 году.

Hisense

Hisense продолжает удивлять тем, что практически уравнивает бюджетные телевизоры с более премиальными по уровню яркости и качеству цветопередачи. Компания использует собственную технологию ULED, объединяющую 1000 Mini-LED подсветок и квантовые точки (Quantum Dot) для богатой палитры цветов и глубоких черных оттенков.

Если правильно настроить картинку, Hisense способен выдать качество изображения, приближенное к более дорогим брендам, по удивительно доступной цене, отмечают эксперты.

Sony

Sony занимает особое место среди производителей смарт-телевизоров – эта японская компания делает акцент не на экстремальную яркость и насыщенность, а на реализм и точность того, как фильм задуман режиссером.

Их флагманские модели, такие как Bravia 8 II и Sony A95L, остаются одними из лучших OLED-телевизоров для кино и игр.

LG

LG Display – один из главных пионеров OLED-панелей, которые отличаются "бесконечным" контрастом: каждый пиксель светится сам и гаснет мгновенно, поэтому глубокий черный и тонкие полутона достигаются без "ореолов"

Новейшие модели, такие как LG C5 и G5, получили признание за выдающуюся картинку и отличные игровые функции.

Samsung

Samsung продолжает развивать собственные QD-OLED и QLED-панели, делая акцент на яркости и насыщенности цветов. Новейшие модели с технологией Glare Free/Anti-Glare значительно улучшают картинку в ярко освещенных комнатах, а QLED-телевизоры с локальным затемнением показывают впечатляющую динамическую контрастность.

Модели вроде Samsung S95F в ходе тестирования были отмечены как одни из лучших по качеству картинки, особенно по яркости и антибликовым свойствам.

