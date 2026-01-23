HDR10, HDR10+ и Dolby Vision: в чем разница и какой формат лучше для телевизора

Несмотря на общее название, это разные стандарты с разным подходом к обработке изображения, и именно от них во многом зависит качество картинки.

При покупке нового телевизора в 2026 году все чаще приходится разбираться в терминах HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. И это не просто маркетинговые слова на коробке, а разные стандарты HDR (High Dynamic Range), которые напрямую влияют на качество изображения. Несмотря на общее название, работают они по-разному – и разница заметна в реальном просмотре.

Ключевое отличие между HDR-форматами заключается в использовании метаданных, которые управляют яркостью и цветами. HDR10 использует статические метаданные: один набор параметров применяется ко всему фильму или эпизоду. В свою очередь, HDR10+ и Dolby Vision задействуют динамические метаданные, позволяя телевизору настраивать изображение сцену за сценой

Проще говоря, HDR10 – это универсальный подход, а HDR10+ и Dolby Vision подстраиваются под контент в реальном времени, говорится в заметке ZDNET.

В чем отличие формата HDR10+ от HDR10

Сегодня HDR10 считается базовым HDR-стандартом. Он поддерживается практически всеми современными TV и остается самым распространенным форматом доставки HDR-контента. Однако из-за статических метаданных качество картинки в HDR10 сильно зависит от возможностей конкретного телевизора. В ярких или темных сценах картинка может выглядеть менее контрастной, а детали – теряться.

Телевизоры, поддерживающие исключительно HDR10, сегодня встречаются редко. Чаще всего это бюджетные модели вроде TCL T7 или Sony Bravia 2. При этом даже дорогие OLED-модели, такие, как LG OLED evo C4, до сих пор официально указывают поддержку HDR10. Тем не менее, большинство новых ТВ уже предлагают расширенные форматы.

HDR10+ появился в 2017 году как развитие стандартного HDR10 и получил динамическую обработку изображения. Этот формат позволяет лучше сохранять детали в свете и тенях, а также делает изображение более сбалансированным на протяжении всего просмотра.

Как и HDR10, HDR10+ ограничен 10-битным цветом. Это означает, что у него меньше возможностей для настройки картинки и нет вариантов профилей по сравнению с Dolby Vision. HDR10+ широко используется в телевизорах Samsung и доступен на большинстве крупных стриминговых сервисов.

Чем отличается Dolby Vision от HDR10+

Dolby Vision считается самым технологически продвинутым HDR-форматом. Он также использует динамические метаданные, однако поддерживает до 12-битной цветовой глубины и более высокий уровень яркости. Благодаря этому Dolby Vision дает создателям контента больше контроля над изображением и способен обеспечивать более точную и детализированную картинку, особенно на качественных OLED и Mini-LED панелях.

Формат поддерживается большинством стриминговых платформ и используется во многих телевизорах LG, Sony и других брендов, за исключением Samsung, сделавшая ставку на HDR10+.

На бумаге Dolby Vision превосходит HDR10+ благодаря 12-битному цвету и расширенным возможностям обработки изображения. Однако в реальных условиях различия между Dolby Vision и HDR10+ часто минимальны и заметны в основном на флагманских моделях ТВ.

Какой HDR-формат выбрать в 2026 году

Практически любой телевизор, выпущенный за последние 10 лет, поддерживает HDR10. Тем не менее, для наилучшего качества изображения стоит выбирать модели с поддержкой динамических HDR-форматов.

Эксперты сходятся во мнении, что лучшим выбором в 2026 году станут телевизоры с поддержкой сразу HDR10+ и Dolby Vision. Такой подход обеспечивает максимальную совместимость с контентом и позволяет получить наилучшее качество HDR независимо от источника видео.

К слову, в конце 2025-го года Dolby представила стандарт Dolby Vision 2. По заявлению компании, технология обеспечивает более яркие блики, лучшую контрастность, плавное движение и еще более реалистичную картинку. Первым производителем с новым стандартом станет Hisense, но когда произойдет запуск – неизвестно.

