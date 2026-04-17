Какой восстановленный iPhone купить в 2026 году: эксперты перечислили 5 лучших моделей

За сумму до $500 можно получить практически флагманский опыт, пусть и на устройствах предыдущих поколений.

Покупка нового iPhone становится все дороже, особенно на фоне свежих релизов, но в 2026 году есть разумная альтернатива – восстановленные устройства. Речь об уже бывших в употреблении смартфонах, в которых заменили некоторые компоненты на новые

Эксперты портала 9to5Mac назвали лучшие восстановленные iPhone, которые можно приобрести дешевле $500 и при этом получить актуальные функции и высокую производительность.

iPhone 15 Pro

Одним из самых сбалансированных решений считается iPhone 15 Pro. Эта модель предлагает функции, которые до сих пор ассоциируются с премиум-сегментом: дисплей с ProMotion, мощный чипсет A17 Pro, телеобъектив и поддержка современных функций Apple Intelligence.

При цене примерно $487 за восстановленную версию он оказывается даже выгоднее некоторых новых моделей, предлагая почти флагманский уровень возможностей.

iPhone 15

Если вы хотите самый дешевый iPhone с USB-C и Dynamic Island, iPhone 15 – отличный выбор. Также устройство оснащено 48-мегапиксельной камерой и до сих пор показывает отличную автономность. А еще это один из последних iPhone с классическим переключателем беззвучного режима.

На рынке восстановленных гаджетов iPhone 15 можно найти примерно за 380 долларов, что делает его одним из самых привлекательных по соотношению цены и возможностей. Если хочется экран побольше, можно доплатить $30 и купить iPhone 15 Plus.

iPhone 13 mini

Для тех, кто предпочитает компактные смартфоны, iPhone 13 mini остается фактически безальтернативным выбором. Apple больше не выпускает мини-версии, поэтому эта модель сохраняет особую ценность

Несмотря на возраст, она оснащена процессором A15 Bionic, который все еще справляется с повседневными задачами без заметных проблем. Устройство получило яркий OLED-дисплей (до 800 нит) и достойную камеру, поэтому не ощущается устаревшим. Единственный компромисс – разъем Lightning. При цене около $230 это один из самых дешевых актуальных iPhone.

iPhone 14 Plus

Если же приоритет – большой экран и автономность, стоит обратить внимание на iPhone 14 Plus. Эта модель предлагает экран 6,7 дюймов и одну из лучших батарей среди iPhone. Камеры остаются на хорошем уровне, а сам смартфон справляется со всеми базовыми задачами без ограничений.

В целом это просто надежный iPhone без явных слабых мест. Стоимость восстановленных устройств начинается от $309, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет максимум экрана за минимум денег.

iPhone SE 3

Замыкает список iPhone SE 2022 – самый бюджетный вариант. Несмотря на устаревший дизайн с кнопкой Home и крохотным 4,7-дюймовым дисплеем, внутри установлен тот же чип, что и в линейке iPhone 13, что обеспечивает молниеносную работу и поддержку iOS на долгие годы вперед

При цене от $129 он остается самым доступным способом войти в экосистему Apple в 2026 году.

Ожидается, что серия iPhone 18 Pro будет представлена в сентябре 2026 года вместе с дебютным складным iPhone Fold, а вот базовые модели iPhone 18 и iPhone Air 2 перенесут на весну 2027 года.

Напомним, в марте Apple представила "народный" iPhone 17e за 599 долларов. Новинка получила магниты MagSafe и розовую расцветку, но осталась с одной камерой 48 Мп и старой "челкой".

Вас также могут заинтересовать новости: