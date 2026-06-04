Названы 10 лучших Android-смартфонов прямо сейчас по отзывам пользователей

Лидером уже несколько месяцев подряд остается флагман Nubia.

Сервис AnTuTu, известный своими бенчмарками производительности мобильных устройств, опубликовал майский топ Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи.

Лидер с прошлого месяца не изменился – Nubia Z80 Ultra с рейтингом одобрения 98,21%. Этот смартфон полюбился пользователям абсолютно плоским экраном без вырезов, феноменальной батареей и флагманской мощностью.

Тем не менее его главная особенность – камера. В отличие от большинства камерофонов, использующих стандартные 24 мм, основной модуль Nubia Z80 Ultra снимает с фокусным расстоянием 35 мм. Это делает кадры похожими на снимки с классических пленочных или беззеркальных фотоаппаратов

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Второе и третье места заняли Oppo K13 Turbo (98%) и Xiaomi 17 Ultra (97,6%). Если первый позиционируется как бюджетный игровой смартфон с упором на производительность и большую батарейку, то 17 Ultra – бескомпромиссный суперфлагман и один из лучших камерофонов на рынке.

В десятке, помимо прочих, можно увидеть Huawei Mate 70 Pro, Oppo Find N5, Oppo Find X8 Ultra, Nubia Z70S Ultra, Oppo Find X8s, IQOO 15 Ultra и OnePlus Ace 6. Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 93%.

Также AnTuTu обновил рейтинг смартфонов Android с лучшим соотношением цены и производительности. Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от ультрабюджетных до флагманских.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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