Составлен рейтинг самых мощных и быстрых смартфонов лета 2026 года

Девять из 10 самых мощных устройств работают на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных Android-смартфонов. В топ-10 доминируют флагманы на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 – они заняли десять из десяти позиций.

Самым производительным Android‑смартфоном признали RedMagic 11S Pro+. Устройство позиционируется как ультимативное решение для геймеров: с разогнанным 8 Elite Gen 5, большой батареей в тонком корпусе и двойной архитектурой отвода тепла.

На втором месте расположился iQOO 15 Ultra, а третью строчку занял Vivo X300 Ultra. Все они набирают более 4 миллиона баллов в тестах AnTuTu. Для сравнения, iPhone 17 Pro в аналогичных тестах набирает ~3 млн очков.

В десятку также вошли iQOO 15, RedMagic 11 Pro+, Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, Honor Win и Honor Magic 8 Pro (все на Snapdragon 8 Elite Gen 5). Единственный смартфон на базе MediaTek – недавно представленный IQOO 15T на Dimensity 9500.

Кроме того, топ-10 составили среди среднебюджетных смартфонов, где все десять позиций заняли устройства на базе процессора MediaTek, Лидером стал iQOO Z11, а следом за ним расположились Honor 600 Pro и Honor WIN Turbo.

Первые смартфоны со Snapdragon 8 Gen 6 на борту, среди которых Xiaomi 18, начнут выходить в сентябре. Свежая линейка флагманских чипов Qualcomm получит обычную и Pro-версии – обе будут работать на 2-нм техпроцессе и ставиться в самые дорогие устройства.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году.

