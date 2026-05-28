Эксперты выбрали 5 старых Android-смартфонов, которые можно смело покупать в 2026-м

Рынок смартфонов постепенно достиг плато развития: производители все чаще копируют друг друга, а основные изменения касаются не железа, а программного обеспечения, ИИ и расширенной поддержки обновлений.

На этом фоне многие устройства, вышедшие два или три года назад, в 2026 году остаются отличным выбором и позволяют заметно сэкономить без потери качества. Список таких "вечных" смартфонов составил портал SlashGear.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung S24 Ultra остается одним из самых сбалансированных флагманов даже спустя 2,5 года после выхода. Устройство оснащено топовым дисплеем, мощной камерой и железом, которое легко конкурирует с новыми моделями. А получать обновления устройство будет вплоть до 2031 года.

Одним из ключевых преимуществ остается S Pen с Bluetooth-функциями: он работает не просто как стилус, а как полноценный пульт дистанционного управления. Также отмечается характерный "угловатый" дизайн, который отличает смартфон от современных более округлых устройств.

OnePlus 12

OnePlus 12 сохраняет репутацию убийцы флагманов. Смартфон предлагает топовое "железо" и продвинутые технологии по цене, которая заметно ниже, чем у прямых конкурентов.

Устройство построено на базе Snapdragon 8 Gen 3 и до сих пор обеспечивает флагманский уровень производительности. Экран AMOLED с частотой 120 Гц и высокой яркостью делает устройство удобным для мультимедиа даже при ярком солнце. OnePlus также выделяется быстрой зарядкой 100 Вт (от 0 до 100% за 25 минут).

Samsung Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE – более доступная версия флагмана, которая сохраняет ключевые функции старшей серии. Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей 120 Гц, тройную камеру с телевиком и поддержку фирменных AI-функций Samsung.

Производительность обеспечивает Exynos 2400e – не самый мощный, но достаточный для большинства задач процессор. Но главное преимущество аппарата – долгий цикл обновлений, который также рассчитан до 2031 года.

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro остается одним из лучших вариантов для любителей чистого Android и мобильной фотографии. Google впервые предложила для этой модели 7 лет обновлений, включая полноценные апдейты Android.

Смартфон оснащён чипом Tensor G3 и тройной камерой, которая до сих пор считается одной из лучших в своем классе. Особенно устройство ценится за программную обработку фотографий, которая исправляет ошибки оптики и расширяет творческие возможности.

Google Pixel 9

Pixel 9 является самой дешевой моделью линейки, но при этом практически не уступает старшим версиям в повседневном использовании. Он получил 120 Гц OLED-дисплей, поддержку Gemini AI и длительную программу обновлений – до 2031 года.

Смартфон работает на чистом ОС Android без лишнего ПО, что делает его особенно привлекательным для пользователей, которым важна простота и стабильность. По уровню камер, скорости работы и качеству экрана Pixel 9 остается одним из самых выгодных вариантов среди относительно новых смартфонов.

