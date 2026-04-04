Лучшие смартфоны 2026 года сравнили в тесте на автономность: неожиданный победитель

Чемпионом "автономности" стала китайский флагман, который заметно обходит iPhone 17 Pro Max и Samsung S26 Ultra.

Автор YouTube-канала PhoneBuff устроил сравнение автономности лучших смартфонов по состоянию на апрель 2026 года. В общей сложности он взял семь флагманских моделей разных брендов и проверил, сколько каждая из них проработает в одинаковых условиях.

Для теста были выбраны следующие модели: iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro и Vivo X300 Pro. Все девайсы прошли серию одинаковых испытаний – от звонков и мессенджеров до игр, навигации и стресс-тестов.

Новый чемпионом "автономности" стал OnePlus 15. Устройство получило аккумулятор емкостью 7300 мАч, изготовленный из кремний-углеродного сплава. В ходе тестирования аппарат проработал 33 часа и 10 минут без подзарядки.

Для сравнения, ближайший конкурент – Oppo Find X9 Pro – продержался почти на два часа меньше. А среди аутсайдеров оказались флагманы Samsung и Google, которые по-прежнему используют литий-ионные аккумуляторы.

Итоговый результат такой:

OnePlus 15 – 33 часа и 10 минут работы на одном заряде; Oppo Find X9 Pro – 31 час и 12 минут; Honor Magic 8 Pro – 29 часов и 59 минут; Vivo X300 Pro – 29 часов и 50 минут; iPhone 17 Pro Max – 29 часов и 5 минут; Pixel 10 Pro XL – 26 часов и 45 минут. Galaxy S26 Ultra – 28 часов и 22 минуты.

Автор отметил, что даже с учетом рекордной по меркам смартфонов Apple автономности, iPhone 17 Pro Max все равно не дотягивает ни до одного китайского флагмана. Тем не менее, он заметно обходит Pixel 10 Pro XL и Galaxy S26 Ultra

