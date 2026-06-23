Новый Android-смартфон попал в Книгу Гиннесса: он держит заряд дольше всех в мире

Устройство продержалось 26 часов и 8 минут в комплексном испытании стойкости батареи, которое транслировалось в прямом эфире.

Компания Honor представила новый смартфон Honor X80 Pro Max, отличительной чертой которого является батарея с внушительной емкостью 11000 мАч. Разработчик утверждает, что она обеспечивает до 42 суток работы в режиме ожидания.

Более того, аккумулятор позволил X80 Pro Max попасть в Книгу Гиннесса как смартфон с самой высокой автономностью в мире. Устройство продержалось 26 часов 8 минут и 34 секунды в комплексном тесте автономности, который транслировался в прямом эфире, пишет Gizmochina.

Помимо рекордной автономности, устройство получило поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 ватт, а также возможность использовать смартфон как внешний аккумулятор, отдавая энергию с мощностью 27 Вт.

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Также X80 Pro Max стал одним из первых смартфонов на рынке с новейшим чипом Snapdragon 6 Gen 5. В остальном, это стандартный среднебюджетный смартфон с 6,8-дюймовым OLED-дисплеем (2788 × 1280 пикселей, 120 Гц), 8/12 ГБ ОЗУ и 50-Мп основной камерой с OIS. Несмотря на внушительный аккумулятор, весит новинка не так уж и много – 200 г.

Среди других особенностей: стереодинамики, NFC, ИК-порт, двухчастотный GPS, а также максимальная защита от внешних воздействий (IP66, IP68, IP69 и IP69K). Смартфон доступен в четырех вариантах: начальная версия 8+128 ГБ продается за 300 долларов, топовую с 12+512 ГБ оценили в $410.

Honor пока не подтвердила, будет ли X80 Pro Max выпущен на мировых рынках.

УНИАН рассказывал, что 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч и больше станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Ранее эксперты проверили ночную и утренюю зарядку и ответили, что лучше для здоровья батареи смартфона

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