Ночная или утренняя зарядка: что лучше для здоровья батареи смартфона

Оптимальный вариант – сочетать разные способы зарядки в зависимости от ситуации.

Споры о том, когда лучше заряжать телефон – ночью или утром – до сих пор актуальны. Одни опасаются, что длительная зарядка ускоряет износ аккумулятора, а другие выбирают быструю подзарядку перед работой. Но действительно ли ночная зарядка вредна, а быстрая утренняя – безопаснее?

Короткий ответ: нет и нет. Современные смартфоны уже не так уязвимы к длительной зарядке, как старые устройства. Большинство мифов о том, что аккумулятор быстро испортится из-за ночного подключения к сети, сегодня уже не соответствуют действительности, говорится в заметке BGR.

Главная причина деградации аккумуляторов – не сама зарядка, а перегрев. Литий-ионная батарея работает благодаря движению ионов между анодом и катодом. И чем мощнее зарядка, тем быстрее движение, но вместе с этим повышается температура внутри аккумулятора.

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Именно высокая температура может постепенно снижать емкость батареи и сокращать срок ее службы.

Если вы используете оригинальное зарядное устройство и не оставляете смартфон под подушкой, переживать не о чем. Современные смартфоны оснащены интеллектуальными системами управления батарейкой, которые могут замедлять или приостанавливать зарядку после достижения высокого уровня.

Теоретически постоянное нахождение аккумулятора на 100% может негативно влиять на ее состояние, но устройства на базе iOS и Android умеют учитывать привычки пользователя и откладывать полный заряд до нужного момента. Это практически устраняет проблему длительного пребывания аккумулятора на 100%.

Ночная или утренняя зарядка: что выбрать

Быстрая зарядка действительно удобна, особенно когда нужно за 20-30 минут получить достаточно процентов перед выходом. Однако она создает больше тепла, поэтому при частом использовании может ускорять износ батареи.

Оптимальный вариант – сочетать разные способы зарядки: иногда оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, а в других случаях использовать быструю зарядку, когда нужно быстро получить несколько десятков процентов перед выходом. Даже если вы иногда заряжаете телефон ускоренным способом перед работой, это не станет серьезной проблемой для батареи.

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, эксперты рекомендуют поддерживать уровень заряда примерно между 20% и 80% и не доводить его до полного разряда – особенно если включены функции оптимизированной зарядки.

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