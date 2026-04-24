Можно ли спокойно заряжать телефон от USB-розетки: эксперт объяснил все нюансы

Розетки с USB-портами позволяют заряжать мобильные устройства напрямую через кабель, исключая необходимость использования адаптеров питания.

Розетки с USB-портами стали привычным элементом в домах, офисах и общественных местах: от кафе до гостиниц. Они позволяют заряжать телефон напрямую без адаптера, но у пользователей все чаще возникает вопрос: насколько это безопасно?

Короткий ответ – да, такие розетки в целом безопасны, но с важными нюансами, пишет BGR.

Если речь идет о домашней установке, ключевое значение имеет качество устройства. Эксперты советуют выбирать розетки с сертификацией безопасности (например, UL) и встроенной защитой от перегрузки. Дешевые или несертифицированные модели могут представлять риск перегрева, короткого замыкания и даже возгорания.

Кроме того, важно учитывать мощность: современные устройства требуют разного уровня питания. Качественная USB-розетка должна поддерживать технологии быстрой зарядки вроде USB Power Delivery, чтобы корректно "договариваться" с гаджетом о нужной мощности.

Главное преимущество розетки с USB-портами – удобство. Такие розетки избавляют от необходимости использовать адаптеры и позволяют подключать несколько гаджетов одновременно. Хотя не все модели выдают достаточную мощность для ноутбуков или быстрой зарядки, поэтому иногда классический блок питания все же лучше.

Самая серьезная угроза связана не с электричеством, а с кибербезопасностью. USB-порт передает не только энергию, но и данные. Это открывает возможность атаки, известной как "juice jacking" – когда через модифицированный порт злоумышленники пытаются получить доступ к устройству или установить вредоносное ПО.

Поэтому специалисты рекомендуют в общественных местах использовать собственный адаптер – либо применять кабели без передачи данных или специальные USB-блокираторы.

В целом, USB-розетки – это удобно и в большинстве случаев безопасно, особенно дома. Однако при покупке важно не экономить на качестве, а при использовании в публичных местах – помнить о цифровой безопасности.

