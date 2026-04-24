Можно ли спокойно заряжать телефон от USB-розетки: эксперт объяснил все нюансы

Розетки с USB-портами стали привычным элементом в домах, офисах и общественных местах: от кафе до гостиниц. Они позволяют заряжать телефон напрямую без адаптера, но у пользователей все чаще возникает вопрос: насколько это безопасно?

Короткий ответ – да, такие розетки в целом безопасны, но с важными нюансами, пишет BGR.

Если речь идет о домашней установке, ключевое значение имеет качество устройства. Эксперты советуют выбирать розетки с сертификацией безопасности (например, UL) и встроенной защитой от перегрузки. Дешевые или несертифицированные модели могут представлять риск перегрева, короткого замыкания и даже возгорания.

Видео дня

Кроме того, важно учитывать мощность: современные устройства требуют разного уровня питания. Качественная USB-розетка должна поддерживать технологии быстрой зарядки вроде USB Power Delivery, чтобы корректно "договариваться" с гаджетом о нужной мощности.

Главное преимущество розетки с USB-портами – удобство. Такие розетки избавляют от необходимости использовать адаптеры и позволяют подключать несколько гаджетов одновременно. Хотя не все модели выдают достаточную мощность для ноутбуков или быстрой зарядки, поэтому иногда классический блок питания все же лучше.

Можно ли спокойно заряжать телефон от USB-розетки: эксперт объяснил все нюансы

Самая серьезная угроза связана не с электричеством, а с кибербезопасностью. USB-порт передает не только энергию, но и данные. Это открывает возможность атаки, известной как "juice jacking" – когда через модифицированный порт злоумышленники пытаются получить доступ к устройству или установить вредоносное ПО.

Поэтому специалисты рекомендуют в общественных местах использовать собственный адаптер – либо применять кабели без передачи данных или специальные USB-блокираторы.

В целом, USB-розетки – это удобно и в большинстве случаев безопасно, особенно дома. Однако при покупке важно не экономить на качестве, а при использовании в публичных местах – помнить о цифровой безопасности.

Ранее эксперты вспомнили самые странные порты для зарядки телефонf. В начале 2000-х не существовало единого стандарта зарядки и каждый бренд внедрял собственные. Это означало, что у друзей почти никогда не было подходящего зарядного кабеля под ваш телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: