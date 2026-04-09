Простой трюк с USB, о котором мало кто знает: как вставлять штекер с первого раза

USB-кабель (тип A) часто вставляют неправильно из-за его асимметричной конструкции, требующей конкретной ориентации.

Многие пользователи сталкиваются с одним и тем же раздражающим моментом: USB-штекер не вставляется с первого раза. Кажется, что его приходится переворачивать несколько раз, прежде чем он наконец "попадет" в нужное положение. Однако, как оказалось, есть простой способ больше не ошибаться.

Как пишет BGR, секрет кроется в конструкции стандартного разъема USB-A. Несмотря на внешнюю симметрию, он не является двусторонним: у него есть четкое разделение на верх и низ.

Проблема в том, что визуально отличить "правильную" сторону бывает нелегко, особенно если порт расположен неудобно, например, на задней панели компьютера или телевизора.

Видео дня

Кроме того, многие пользователи просто не знают, на что обращать внимание, поэтому вставляют кабель наугад.

В чем заключается простой трюк

Есть несколько визуальных подсказок, которые помогут всегда вставлять USB правильно с первого раза:

Гладкая сторона штекера – это верх

Сторона со швом или отверстиями – это низ

Внутри разъема можно заметить пластиковую вставку – она находится снизу

Если порт расположен горизонтально (как чаще всего бывает в ноутбуках и ПК), держите кабель так, чтобы гладкая сторона была сверху – и он всегда будет подключаться с первого раза.

Если порт вертикальный или находится в труднодоступном месте, можно ориентироваться на внутреннюю часть: пластиковая "перемычка" внутри разъема всегда соответствует нижней стороне штекера.

Скоро проблема с тем, какой стороной вставлять USB, уйдет в прошлое – все из-за перехода на USB-C. Этот стандарт можно подключать любой стороной, и он активно используется в смартфонах, ноутбуках и других устройствах. Постепенно он полностью заменит старый USB-A, но до тех пор, по крайней мере, вы не будете путаться, какая сторона расположена вверх.

Ранее эксперты вспомнили самые странные порты для зарядки телефонов. В начале 2000-х не существовало единого стандарта зарядки и каждый бренд внедрял собственные. Это означало, что у друзей почти никогда не было подходящего зарядного кабеля под ваш телефон.

УНИАН рассказывал о настройке Xiaomi, которая разряжает батарею даже в режиме ожидания.

Вас также могут заинтересовать новости: