Блогер показал, как выглядит фейковый Galaxy S26 Ultra – и насколько сложно его отличить

Cовременные подделки становятся все более реалистичными снаружи, но по-прежнему сильно уступают оригинальным устройствам по железу.

Автор популярного YouTube-канала Phone Repair Guru продемонстрировал в новом ролике фейковый Samsung Galaxy S26 Ultra, показав, насколько далеко продвинулись современные подделки смартфонов. Об этом пишет Supercar Blondie.

По его словам, устройство на первый взгляд выглядит настолько убедительно, что отличить его от оригинала может быть очень сложно даже внимательному пользователю.

Внешне поддельный смартфон почти полностью повторяет дизайн флагмана Samsung за 1300 долларов: схожая форма корпуса, расположение кнопок и общий визуальный стиль создают впечатление настоящего премиального устройства.

Но уже на этапе распаковки появляются первые несоответствия: коробка и оформление не совпадают с тем, что использует Samsung в официальных продуктах.

Уже при более детальном осмотре становятся заметны небольшие, но важные отличия. Камерный блок имеет неправильные формы и текстуры, корпус не повторяет фирменные изгибы оригинального дизайна, а стилус S Pen имеет конструктивные отличия и несовместим с настоящими моделями Samsung.

После разборки ситуация становится еще более очевидной. Хотя устройство заявляет "флагманские" спецификации – вроде мощного чипа Snapdragon, 12 ГБ ОЗУ и и 512 ГБ хранилища – реальность совсем другая. Внутри установлен 10-летний процессор, 2 ГБ оперативной памяти и всего 16 ГБ встроенной.

В то же время у поддельного Galaxy S26 Ultra одна настоящая камера, тогда как остальные четыре – "заглушки". Фото и видео возможности заметно уступают по качеству тому, что обеспечивает оригинал, хотя блогер отметил прогресс по сравнению с прошлогодним фейковым Galaxy S25 Ultra.

Кроме того, устройство работает на упрощенной и нестабильной версии программного обеспечения с заметными визуальными несоответствиями, несмотря на попытки имитировать One UI. Также отсутствуют премиальные функции по типу шпионского дисплея.

По словам автора видео, в 2026г оду подобные подделки стали значительно сложнее для распознавания, чем раньше, и теперь требуют гораздо более внимательного анализа.

