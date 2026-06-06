Россияне все чаще используют Беларусь для дроновых атак по Украине, - ГПСУ

Большинство дронов, которые Россия запускает для массированных атак по Украине, попадают на территорию Беларуси.

На данный момент пограничники не видят скопления такого количества российских оккупантов на границе с Беларусью, которого хватило бы для нападения на Украину. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Есть только небольшие промежутки времени, когда наступает пауза... Россия сейчас активно давит на Беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне с нами", - отметил он.

По словам Демченко, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко накануне обвинял Украину в атаках БпЛА, но все происходит наоборот.

Видео дня

"Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и следуют по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую, Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение использования такой тактики", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Украина готовит ответ

Ранее советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов заявил, что Украина нанесет удар по Беларуси, если оттуда на нас полетят "Шахеды". Он отметил, что если будет движение белорусской пехоты через границу, то будут применяться FPV-дроны.

"Если мы будем видеть, что из Беларуси запускают, строят базы "Шахедов" и запускают "Шахеды", то мы будем атаковать эти базы совершенно другим типом БпЛА. Это зависит от того, какая именно угроза будет для нас со стороны Беларуси", - объяснил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: