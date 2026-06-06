У этой ядовитой медузы 24 глаза: биолог рассказал, что она видит

У кубомедуз глаза имеют разную форму и направлены в разные стороны.

При упоминании медуз многие люди представляют простых желеобразных существ без мозга и костей. Глаза и зрение - это одни из последних вещей, о которых можно подумать.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал интересные факты о кубомедузах (Cubozoa). Они имеют не два и не четыре, а целых 24 глаза.

Трэверс отметил, что у кубомедуз глаза имеют разную форму и направлены в разные стороны. Более того, они даже выполняют разные функции.

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Биолог поделился, что кубомедузам такое количество глаз необходимо не для того, чтобы лучше видеть. Вместо того чтобы функционировать как единая зрительная система, их глаза работают так же, как "команда специалистов": каждый собирает свою часть информации об окружающем мире.

Трэверс рассказал, что кубомедузы являются активными пловцами. Они способны плыть с высокой скоростью и точностью.

Кроме того, многие виды кубомедузобладают сильным ядом, который выделяется через жалящие клетки, называемые нематоцистами. В некоторых случаях, особенно среди видов, обитающих в Индо-Тихоокеанском регионе, яд достаточно опасен, чтобы сильно навредить человеку или даже убить его.

Как отметил биолог, яд является далеко не главной особенностью кубомедуз. В исследовании 2010 года говорится о том, что у них четыре сенсорные структуры, известные как ропалии. Они расположены по краю зонтика, а каждая ропалия содержит шесть глаз.

Интересно то, что у кубомедуз каждая группа глаз отличается. Линзовые глаза формируют изображение и похожи на привычные глаза, как у других животных. Нижние линзовые глаза по своей базовой конструкции похожи на верхние линзовые глаза, только направлены в другую сторону.

Другие же группы глаз гораздо проще: два ямчатых глаза и два щелевых глаза. У тех и других отсутствует сложная оптика, формирующая изображение, как у линзовых глаз, подчеркнул Трэверс.

Биолог отметил, что каждый ропалиум содержит один верхний линзовый глаз, один нижний линзовый глаз, два ямчатых глаза и два щелевых глаза. Такое расположение повторяется на всех четырех ропалиумах.

Сами ропалии висят на гибких стебельках и действуют как маятники. Благодаря этому глаза сохраняют относительно стабильную ориентацию, независимо от того, как медуза плавает или поворачивает свое тело.

Зачем кубомедузам нужны 24 глаза

Биолог рассказал, что кубомедузы не видят одно и то же каждым глазом. Глаза с верхними линзами предназначены для наблюдения за миром над животным, а глаза с нижними линзами работают наоборот: они ориентированы на подводный мир.

Ямчатые глаза устроены гораздо проще. Ученые выяснили, что они функционируют в первую очередь как детекторы света, измеряющие общую яркость, а не формирующие полные, детализированные изображения. Они могут помогать кубомедузе определять, находится ли она в ярком солнечном свете или же в более глубокой тени.

Биолог поделился, что функциональность щелевых глаз находится где-то посередине. Их необычная анатомия предполагает, что они предоставляют ограниченную пространственную информацию, но при этом способны обнаруживать контрасты, края и ориентационные визуальные сигналы в определенных частях поля зрения.

В совокупности 24 глаза обеспечивают кубомедузе многоуровневую сенсорную систему, подчеркнул Трэверс.

Самая тяжелая медуза в мире

Ранее в IFLScience рассказали о самой тяжелой медузе в мире - львиной гриве (Cyanea capillata). Согласно Книге рекордов Гиннесса, вес львиной гривы оценивается в 1 тонну.

Длина одних только щупалец львиной гривы может достигать 30,5 метров – это сравнимо с длиной самого крупного животного, когда-либо жившего на Земле, – синего кита. Ее щупальца используются для ловли самых разных существ, включая мелкую рыбу и даже других медуз.

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