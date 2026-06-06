Колодец или скважина: где копать, как проверять воду и нужно ли разрешение, - эксперты

Прежде чем копать колодец или бурить скважину, следует провести геофизические и гидрогеологические исследования, которые позволят определить, на какой глубине находится вода.

Колодцы и скважины роют в разных местностях в зависимости от того, насколько близко находится вода, и какие именно потребности есть у конкретного человека. УНИАН решил расспросить у экспертов о нюансах, касающихся процесса создания таких источников водоснабжения, в частности, о том, как найти подходящее место для колодца или скважины, какие нормы необходимо соблюдать и нужно ли оформлять разрешения.

Кандидат геологических наук, доцент кафедры нефтегазовой геофизики Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Сергей Багрий рассказал, в чем разница между колодцем и скважиной, можно ли неправильно выбрать для них место, какие преимущества у каждого из источников водоснабжения и какой из них лучше подходит для села.

В чем разница между колодцем и скважиной и что лучше для частного дома и дачи?

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Колодец – это вертикальное сооружение, шахта большого диаметра, которая доходит до верхних горизонтов воды. Обычно колодцы строят в селах и других населенных пунктах, где достаточно высоко находятся грунтовые воды.

Типичная глубина колодца в среднем составляет от 5 до 20 метров. Но бывают и более глубокие – 30, 40 метров, но это исключение.

Основные преимущества колодца следующие:

Он дешевле, чем скважина, при самом сооружении.

Прост в обустройстве и удобна в эксплуатации – он не требует электроснабжения, воду можно добывать вручную (с помощью корбы и ведра).

Первый недостаток колодца заключается в том, что воду берут из верхних водоносных горизонтов, а там могут быть бактерии, нитраты и поверхностные стоки.

Еще один недостаток – сезонные колебания уровня воды. В засушливый период вода может исчезать или ее может становиться недостаточно.

Скважину бурят в слоях грунта (ее глубина может составлять от первых десятков метров до сотни метров).

Основные преимущества скважины:

Стабильная подача воды. Уровень воды в скважине может колебаться, но, учитывая то, что она пробурена на более низкие водоносные горизонты, чем колодец, то там больше запасов. Благодаря этому воду можно активно использовать не только для бытовых нужд, но и для полива и технического использования.

Меньшие риски бактериального загрязнения.

У скважины есть такие недостатки: она дороже, чем колодец, для обустройства понадобятся трубы, воду нельзя получить ручным способом. Скважина зависит от электричества – если она пробурена, то для получения воды понадобятся насосы.

Если вблизи частного дома или дачи верхние водоносные горизонты характеризуются достаточным уровнем воды, целесообразнее обустраивать колодец. В то же время выбор источника водоснабжения в значительной степени зависит от объемов потребления воды: при небольших потребностях колодца обычно достаточно, а при значительных расходах воды более эффективным решением является бурение скважины.

Где на участке вообще можно копать колодец и как правильно выбрать место?

Перед тем как копать колодец или бурить скважину, стоит провести геофизические и гидрогеологические исследования, благодаря которым станет известно, на какой глубине находится вода.

Без проведения инженерно-геологических исследований вероятность правильного выбора места и качественного бурения скважины достаточно низка.

Не ошибиться с выбором места для колодца проще, так как речь идет о верхних водоносных горизонтах. А скважина – это нижние горизонты, поэтому нужно знать геологию местности, и после такого исследования можно с достоверностью на 90% правильно заложить скважину и достичь водоносных горизонтов, воду из которых можно будет использовать для питья.

Где можно копать колодец

Доцент кафедры экологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Николай Мосюк указал, где именно по закону граждане имеют право делать скважины и колодцы, как часто нужно проверять воду, какие в ней могут быть вредные вещества и как улучшить качество воды.

На каком расстоянии от границы с соседом, туалета или септика можно копать колодец?

Для того, чтобы вода в колодцах в Украине была чистой и пригодной для употребления, в нашей стране действует ряд законодательных актов, в частности, Государственные строительные нормы (ДБН Б.2.2-12:2019) и санитарные нормы (ДСанПиН 2.2.4-171-10). Эти нормы регламентируют правила и требования к размещению колодцев.

Минимальное рекомендуемое расстояние до источника загрязнения (туалеты, септики, навозные ямы, выгребные ямы) должно составлять 20 метров. Если же речь идет о песчаных почвах, характерных, в частности, для Киевской области, то такое расстояние должно составлять не менее 30–50 метров, поскольку из-за такого типа почвы загрязненные воды гораздо быстрее просачиваются и фильтруются гораздо хуже.

Как правило, колодец также рекомендуют копать выше источников загрязнения по горизонту, чтобы во время таяния снега и весенних паводков загрязненная вода не попадала в колодец.

Что касается расположения колодца относительно объектов, находящихся на соседних участках (например, гаражей), то от границы рекомендуется соблюдать расстояние 3-5 метров.

Если нужно копать колодец возле автомобильных дорог, особенно – крупных, то до дороги следует соблюдать расстояние не менее 20-30 метров, поскольку автомобильный транспорт может загрязнять почву как нефтепродуктами, так и солями тяжелых металлов, которые со временем просачиваются в землю и накапливаются там.

Есть важная рекомендация – после того, как колодец уже выкопан, рекомендуется вокруг него утрамбовать территорию на глубину 2 метра и шириной до метра суглинистыми глинами, которые твердые и обладают такими свойствами, как у бетонного фундамента.

Так стоит поступать, чтобы защитить колодец от попадания в него поверхностных вод, в которых могут содержаться различные вредные вещества.

Нужно ли проверять воду из колодца и какие проблемы чаще всего обнаруживают после анализов?

Воду нужно отправить на анализ перед первым употреблением. Кроме того, рекомендуется минимум раз в год проверять качество воды в колодце.

Не всегда качество воды можно проверить, полагаясь на ее органолептические показатели: мутность, прозрачность или запах. Некоторые вредные вещества по этим показателям определить невозможно.

В частности, в воде могут быть нитраты и нитриты. Они могут попадать в источники воды с полей. Особенно высока вероятность попадания этих вредных веществ в колодец, если он находится недалеко от больших полей, которые обрабатываются. Нерациональное и недобросовестное использование фермерами удобрений на основе нитратов и нитритов приводит к загрязнению питьевой воды.

Превышение содержания нитратов – это очень опасно для людей. Самое важное то, что нитриты и нитраты не разрушаются при кипячении. После того, как вода закипит, в ней только увеличивается концентрация этих вредных веществ.

Кроме того, питьевая вода может иметь микробиологическое загрязнение – в ней может быть кишечная палочка. В воду также может попадать сероводород – тогда вода будет иметь неприятный запах и привкус серы.

Воду в колодце следует проверять минимум раз в год, особенно когда весной тает снег, и в него могут попасть поверхностные воды.

Как ухаживать за колодцем, чтобы вода в нем была вкусной и качественной?

Чтобы вода была качественной и вкусной, в колодец можно добавить негашеную известь. Она может уничтожить кишечную палочку, а также различных насекомых и червей. На весь колодец хватит килограмма извести. Но следует быть очень осторожными.

Через 24 часа воду из колодца нужно откачать и промыть стенки колодца. Свежая вода, которая поступит в колодец, будет пригодной для употребления.

Когда нужно копать колодец

Член Национального союза архитекторов Украины – архитектор Валентин Погорилый – объяснил, в частности, как понять, есть ли на участке вода, когда лучше всего копать колодец и можно ли его безопасно засыпать.

Как понять, будет ли в этом месте вода и можно ли "ошибиться" с колодцем?

Если неподалеку от места, где планируется обустройство колодца, есть водоемы, то это значит, что вода в принципе должна быть неглубоко. А если же участок находится на возвышении (например, на горе), то колодец придется делать глубоким. Я знаю, что есть колодцы глубиной и 30, и 40 метров.

Вода идет по горизонтам, и, если пробурить несколько скважин, то можно увидеть, что в некоторых местах уже через полметра или метр начинается вода. Это верховодка, которая собирается в котловинах после таяния снегов или дождей и затем должна опуститься до первого водоносного горизонта. Летом верховодка вообще может высохнуть. Не стоит путать верховодку с первым горизонтом.

А первый водоносный горизонт чаще всего совпадает с уровнем рек и озер, а второй может быть ниже и на 10, 15 или 20 метров. Третий горизонт может располагаться на глубине как 150, так и 300–400 метров.

Перед тем, как копать колодец, желательно провести гидрогеологическое исследование, так как это позволит увидеть ситуацию под землей и понять, на какую глубину придется копать колодец.

Когда лучше всего копать колодец – в какое время года и почему? И когда, после того как колодец выкопан, можно брать из него воду?

Колодец стоит копать в конце лета – в начале осени, до дождей. Обычно дожди начинаются уже со второй половины сентября. Если весной выкопать колодец, то воды может быть много, но потом уровень упадет, и осенью ее вообще может не быть. Весной колодцы имеют максимальный уровень воды, а в начале осени – минимальный.

После того, как колодец выкопан, желательно в течение 2-3 дней или даже недели постоянно забирать из него воду, чтобы "пробить" источники, которые будут его наполнять. Сначала всю воду нужно выбрать, подождать, пока она снова наберется, и затем снова повторить процесс.

Вода течет по определенным линиям, и благодаря откачке "промывает" и расширяет водоносные каналы в водоносной породе (например, в песке), и таким образом будет обеспечен хороший приток воды в колодец. Откачивать воду нужно до тех пор, пока она не перестанет быть мутной.

Если речь идет о скважине, то ее "раскачивают" 3 суток – в течение всего этого времени насосы непрерывно выкачивают из нее воду.

Как понять, что колодец "засыхает"? Почему нельзя просто засыпать старый колодец и чем это может быть опасно? Сколько в целом служит колодец?

Первый признак того, что колодец "засыхает" – это то, что в нем постепенно снижается уровень воды. Бывает так, что колодец эксплуатировался 10 лет, все было нормально, а на 12-й год в нем исчезла вода. В таком случае колодец можно докопать. Иногда бывают засушливые годы, из-за чего может упасть общий уровень воды, но потом, когда количество осадков увеличится, колодец снова наполнится.

Колодец может "жить" десятки лет. За ним нужно ухаживать, обслуживать его. Он может засохнуть из-за того, что его источник засыпало мусором. В таком случае колодец нужно лишь почистить, и вода в него снова наберется.

Колодец нельзя просто засыпать, потому что грунт на том месте все равно потом просядет. Чтобы не было проседания земли, колодец нужно правильно засыпать: засыпать метр песка, залить полностью водой (если есть возможность, чем больше воды – тем лучше), утрамбовать и подождать примерно неделю, а затем таким образом засыпать еще метр. И так постепенно можно засыпать колодец, чтобы потом грунт на его месте не просел.

Нужны ли разрешения

Адвокат, руководитель практики гражданского права АО "АКТ" Богдан Бордусенкообъяснил, в каком случае на бурение скважины понадобится разрешение.

Нужно ли разрешение на рытье колодца или бурение скважины?

Физическим лицам, которые планируют использовать воду из скважины для бытового потребления, не нужно получать разрешение на ее бурение. Бытовое потребление воды в законодательстве определено в объеме 5 кубических метров в сутки.

Если же лицо планирует использовать скважину не для бытового потребления, а, например, продавать воду, то сначала ему необходимо получить разрешения, в частности, от Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Водного хозяйства. На основании заключений этих органов Госгеонедра предоставляет специальное разрешение, после получения которого можно приступать к бурению.

А на рытье колодца разрешение не требуется. Главное, чтобы добыча воды происходила на собственном участке (оформленном в частную собственность) и не превышался разрешенный объем добычи воды.

Когда владелец земельного участка копает себе колодец, не факт, что он соблюдает расстояние до источников загрязнения. И проблема в том, что источник воды может загрязняться, и из-за этого возможно снижение качества воды в колодцах соседей. На этом основании обычно возникает много конфликтов. Поэтому, выбирая место для колодца, нужно учитывать объекты, расположенные на соседних участках.

справка Сергей Багрий доцент кафедры нефтегазовой геофизики Окончил геологоразведочный факультет Ивано-Франковского государственного технического университета нефти и газа по специальности «горный инженер-геофизик». В настоящее время работает доцентом в ИФНТУНГ на кафедре нефтегазовой геофизики. Основным направлением научных исследований является прогнозирование природно-техногенных ситуаций с помощью комплекса геофизических методов на отработанных соляных месторождениях Прикарпатья и Закарпатья.

справка Николай Мосюк доцент кафедры экологии Окончил Национальный университет «Львовская политехника» по специальности «Химическая технология топлива и углеродных материалов». Имеет ученую степень кандидата технических наук. В настоящее время работает на кафедре экологии в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. По состоянию на начало 2021 года имел 35 публикаций, из них 33 работы научного характера, в частности 20 статей (из них в международных научно-метрических изданиях – 18). Научные интересы – гидродинамика и тепломассообмен, определение состояния окружающей среды.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.