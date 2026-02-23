Новый тренд: в 2026 году на рынке появятся смартфоны с 'антишпионскими' экранами

Технология Privacy Display уже скоро дебютирует во флагмане Samsung.

Кажется, намечается новый тренд на рынке смартфонов. Уже известно, что Samsung S26 Ultra первым получит революционную технологию "приватного экрана", который скрывает изображение от посторонних глаз под углом. Не останутся в стороне и конкуренты.

Несколько смартфонов с "антишпионскими" экранами также готовят китайские компании, включая vivo, Oppo и Xiaomi. Об этом сообщает надежный инсайдер Digital Chat Station. В дальнейшем такая защита может стать стандартом для большинства крупных производителей смартфонов.

В отличие от классических антишпионских защитных пленок, новая технология работает на аппаратном уровне, затемняя определенные части экрана, чтобы содержимое экрана было видно только пользователю – люди вокруг ничего не увидят.

Известно, что функция будет настраиваемой: пользователи смогут выбирать приложения для автоматического включения защиты, регулировать уровень затемнения под углом и активировать режим для конфиденциальных данных, например, это могут быть пароли или личная переписка.

Ранее в сети появилось видео с демонстрацией технологии Privacy Display в Galaxy S26 Ultra, где контент экрана становится темным при взгляде сбоку.

Уже подтверждено, что презентация серии Galaxy S26 состоится 25 февраля. Помимо Galaxy S26 Ultra, Samsung представит смартфоны Galaxy S26 и S26+. Накануне в сеть утекли цены и полные характеристики всех трех моделей.

Как УНИАН уже рассказывал, в 2026 году смартфоны с батарейками 10 000 мАч станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

