Новый тренд: в 2026 году на рынке появятся смартфоны с 'антишпионскими' экранами

Кажется, намечается новый тренд на рынке смартфонов. Уже известно, что Samsung S26 Ultra первым получит революционную технологию "приватного экрана", который скрывает изображение от посторонних глаз под углом. Не останутся в стороне и конкуренты.
Несколько смартфонов с "антишпионскими" экранами также готовят китайские компании, включая vivo, Oppo и Xiaomi. Об этом сообщает надежный инсайдер Digital Chat Station. В дальнейшем такая защита может стать стандартом для большинства крупных производителей смартфонов.
В отличие от классических антишпионских защитных пленок, новая технология работает на аппаратном уровне, затемняя определенные части экрана, чтобы содержимое экрана было видно только пользователю – люди вокруг ничего не увидят.
Известно, что функция будет настраиваемой: пользователи смогут выбирать приложения для автоматического включения защиты, регулировать уровень затемнения под углом и активировать режим для конфиденциальных данных, например, это могут быть пароли или личная переписка.
Ранее в сети появилось видео с демонстрацией технологии Privacy Display в Galaxy S26 Ultra, где контент экрана становится темным при взгляде сбоку.
Уже подтверждено, что презентация серии Galaxy S26 состоится 25 февраля. Помимо Galaxy S26 Ultra, Samsung представит смартфоны Galaxy S26 и S26+. Накануне в сеть утекли цены и полные характеристики всех трех моделей.
Как УНИАН уже рассказывал, в 2026 году смартфоны с батарейками 10 000 мАч станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.