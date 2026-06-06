В советское время были популярны урбанистические эксперименты, и одним из них является известное здание в Луцке.

Урбанистические эксперименты советского периода до сих пор вызывают дискуссии среди архитекторов и исследователей градостроительства. Одним из самых известных примеров является дом в Луцке, который считается самым длинным в мире.

Доцент архитектурного факультета КНУБА Глеб Ушаков объяснил в комментарии УНИАН, какой город на самом деле содержит самый длинный дом – Луцк или Киев, зачем вообще строили такие комплексы и удобно ли в них жить.

Киев или Луцк – самый длинный дом в стране

Эксперт отметил, что однозначного ответа здесь нет, ведь все зависит от того, как считать длину застройки. Однако если сложить все секции, то в луцком жилом комплексе действительно получается почти 3000 метров, что может быть мировым рекордом.

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В то же время подобные объекты существуют и в других странах и даже в других городах Украины. В частности, Ушаков упомянул полукруглый дом возле Дарницкого бульвара в Киеве, который считается одним из самых длинных в столице: его секции в сумме составляют около 545 метров в длину.

Еще один интересный комплекс находится в районе метро Теремки. По словам эксперта, он хотя и выглядит на первый взгляд как обычная советская застройка, но на самом деле является довольно экспериментальным проектом:

"Если в Луцке речь идет о 5–9 этажах, то киевский вариант насчитывает все 16. И хотя он короче, но за счет большего количества этажей плотность населения в нем даже выше".

При этом, по мнению специалиста, этажность дома в Киеве была обусловлена скорее необходимостью плотной застройки, тогда как идеальной высотой считаются именно 5–9 этажей. Поэтому самый длинный дом в Луцке Ушаков назвал более удачным, отметив, что его единственной проблемой была нехватка возможностей в то время, из-за которой не удалось реализовать качественные фасадные решения и полноценное благоустройство.

Кто и зачем построил самый длинный жилой дом

Ученый объяснил, что подобные дома – это крупные экспериментальные проекты советских времен. Архитекторами луцкого "дома-улья" он назвал Василия Маловицкого и Ростислава Метельницкого, однако подчеркнул, что такие решения обычно являются результатом работы крупных проектных организаций.

По его словам, ключевой особенностью комплекса стало даже не то, что это самый длинный жилой дом в Украине, а его гексагональная структура планировки, при которой секции здания образуют шестиугольные ячейки, подобные пчелиным сотам.

Как отметил Ушаков, советские подходы часто не создавали комфортных дворов, которые могли бы отделить шумную улицу от зеленого внутреннего пространства, и новая структура должна была это исправить:

"Форма шестиугольника – едва ли не самая экономичная с точки зрения использования пространства; поэтому ее и используют пчелы".

Также, по словам архитектора, самый длинный жилой дом в Луцке имеет более выразительный вид и лучшую инсоляцию, однако строительство его оказалось непростым: дело в том, что типовые советские секции были прямоугольными, поэтому их приходилось дополнительно адаптировать под повороты на 120 градусов.

Он также добавил, что новая форма застройки в первую очередь рассматривалась как альтернатива двум распространенным типам жилой среды:

прямоугольным дворам, в частности так называемым "дворам-колодцам" с непродуманными затененными участками;

и отдельно стоящим панельным домам, вокруг которых не возникает ощущения приватности (которое, в свою очередь, должно побуждать жильцов заботиться о жилом пространстве).

И действительно, по мнению специалиста, эти эксперименты заложили основу для современных подходов к жилой застройке – более сложной, структурированной и геометрически разнообразной.

Чему научил самый длинный дом в Украине – почему не строят новые

Впрочем, что касается комфорта для жизни, эксперт признал, что посетители этого комплекса часто испытывают трудности с ориентацией, ведь из похожих друг на друга внутренних дворов не всегда видна улица и привычные внешние ориентиры. К тому же людям может не хватать визуального разнообразия – характерных фасадных решений, цветов, форм крыш и балконов, что делало бы отдельные части среды более узнаваемыми.

В целом же, как пояснил Ушаков, время, когда строился самый длинный дом в Луцке (1970-е – начало 1980-х) было особенно бурным периодом советского градостроительства, после которого началось постепенное сокращение масштабов проектов.

Так, по его словам, в 1980-х годах еще воплощались масштабные планы комплексного развития городов, в частности Славутича и Энергодара. Но позже таких возможностей уже не осталось, так как исчезли крупные организации, в которых это было системно налажено.

Одной из главных проблем сегодня он назвал дефицит свободных территорий, которые позволяли бы реализовывать подобные масштабные проекты. И хотя существуют некоторые современные аналоги, такие как киевские жилые комплексы "Комфорт Таун" и "Варшавский", однако в прежние времена, по мнению Ушакова, это было значительно легче:

"Чтобы реализовать такую идею, нужно было иметь, вот как в советское время, огромную территорию, когда одновременно проектировали и строили целые районы".

Кроме того, он подчеркнул, что сегодняшний высокий спрос на жилье и стремление к максимальной экономической эффективности часто приводят к строительству высотных комплексов, иногда превышающих 20 этажей, а это, как уже отмечалось, в настоящее время не самый лучший вариант для быстрой эвакуации, возможных отключений питания лифтов и вообще для комфортного проживания.

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справка Глеб Ушаков Доцент архитектурного факультета КНУБА В 2001 году окончил архитектурный факультет КНУБА, в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по теории архитектуры. Имеет более 27 лет профессионального опыта, из них 17 лет — научно-педагогической работы. Работал в Киевском научно-исследовательском институте архитектуры и градостроительства, проходил стажировку в Германии, участвовал в международных образовательных и исследовательских программах. С 2007 года — доцент КНУБА, преподает дисциплины по истории архитектуры и организации внутреннего пространства зданий.

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