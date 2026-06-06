В Украине каждый пятый задержанный за сотрудничество с Россией был несовершеннолетним, - FT

Самому младшему, кого РФ пыталась завербовать для диверсионной деятельности, было всего 11 лет.

В Украине 21% задержанных за сотрудничество с РФ в 2025 году были подростками. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинские спецслужбы.

Как отметили собеседники издания, спецслужбы врага вербуют молодежь через Telegram, TikTok, Discord, Facebook и онлайн-игры. Они предлагают деньги преимущественно в криптовалюте за выполнение различных заданий.

По информации FT, сначала несовершеннолетних использовали для сбора данных, расклейки листовок и поджогов, однако позже некоторые задания стали более опасными - от шпионажа за военными объектами Украины до изготовления и установки взрывчатки.

Видео дня

В частности, журналисты рассказали о двух группах подростков в возрасте 15-16 лет, которых задержали возле Харькова за фотографирование украинских комплексов ПВО. Как отметили в СБУ, координаты целей они получали от вражеских кураторов через интернет под видом участия в "квесте". Позже РФ использовала эту информацию для атак по городу.

Украинские спецслужбы отметили, что самому младшему, которого пыталась завербовать РФ для диверсионной деятельности, было всего 11 лет.

Financial Times добавляет, что практика вербовки подростков, которая сначала получила распространение в Украине, теперь прослеживается и в Польше, странах Балтии, Нидерландах и Великобритании. В частности, спецслужбы Европы и Европол сообщают, что вовлечение подростков в диверсионную деятельность является одной из новых угроз безопасности.

Диверсии РФ - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что соседствующая с Великобританией страна стала "лазейкой" для российских шпионов. Известно, что с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину Ирландия выдала 14 000 виз россиянам - уровень одобрения составляет 90 процентов.

"Ирландия не имеет развитых разведывательных служб по сравнению с Великобританией. Великобритания опасается, что Ирландия - это лазейка, поскольку люди приезжают в Ирландию, а у нас нет таких возможностей для слежения, как в Великобритании", - заявил бывший министр по делам детей в ирландском правительстве и нынешний член Европейского парламента от Дублина Барри Эндрюс.

В то же время Германия раскрыла новую опасную тактику Кремля на своей территории. Депутат Бундестага от партии "Зеленых" Марсель Эммерих заявил, что связи между российским государством и организованной преступностью представляют "серьезную угрозу безопасности Германии".

Вас также могут заинтересовать новости: