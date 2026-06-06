Курс валют в Украине 6 июня: сколько стоят доллар и евро в обменниках сегодня

Отмечается, что обменники будут отрабатывать свои задачи.

Курс доллара в Украине в субботу, 6 июня, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 43,90 до 44,30 гривни и продажа от 44,35 до 44,70 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 51,20 до 51,55 гривни и продажа от 51,75 до 52 гривень.

"Часть обменников могут скорректировать коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 5−7 копеек по доллару и на плюс-минус 7-10 копеек по евро в зависимости от своих индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту в своем регионе", - указал эксперт.

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Кроме того, он указал, что большинство обменников проработают с разницей между покупкой и продажей доллара в пределах 20−30 копеек, а евро – 20−60 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,36 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,35/44,38 гривни за единицу американской валюты, а к евро – 51,64/51,66 гривни за единицу европейской валюты.

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