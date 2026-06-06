Оккупанты ударили дронами по Запорожью: погибли два человека, есть повреждения и разрушения

Сначала люди не выходили на связь.

Российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россияне запускают беспилотники по областному центру. В результате вражеских атак имеются повреждения на объектах критической и промышленной инфраструктуры. Два работника одного из объектов после атаки не выходят на связь", - отметил он.

Впоследствии Федоров уточнил, что эти мужчины погибли.

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В целом, по словам чиновника, из-за вражеских обстрелов за сутки в регионе были ранены пять человек.

Он отметил, что за сутки россияне нанесли 946 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области.

"Поступило 116 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей", - добавил Федоров.

Обновлено 08:23. Чиновник сообщил, что в результате российской атаки на Запорожье количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Также он показал последствия удара РФ в городе.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, РФ атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего был поражен важный объект инфраструктуры и ранены гражданские лица.

"У восьми пострадавших - ранения средней степени тяжести, 61-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Также сообщалось, что РФ нанесла удар по Днепропетровской области, в результате чего восемь человек получили ранения, произошли разрушения и пожары. Впоследствии произошел еще один вражеский удар по Днепровскому району. Противник атаковал логистическую компанию.

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