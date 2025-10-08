Phone Repair Guru остался доволен покупкой, но с нюансами.

Блогер с канала Phone Repair Guru решил проверить качество восстановленных iPhone, которые продаются на Temu - платформе, которая получила сомнительную репутацию из-за мошеннических объявлений. Он заказал два iPhone 14 Pro и полностью их разобрал, чтобы понять, что скрывается внутри.

Оба смартфона оказались почти в идеальном состоянии. Внутренние компоненты были оригинальными, следов вскрытия или ремонта нет, индикаторы влаги остались нетронутыми.

Даже батареи показали 80% и 83% ёмкости, что для б/у устройств вполне нормально. Камеры и системы тоже работали без нареканий, а единственная проблема - устаревшая версия iOS, которую легко обновить.

Тем не менее блогер остался не до конца доволен. Каждый iPhone обошёлся ему в 858 канадских долларов (примерно 25 тысяч гривень), это почти вдвое дороже, чем на обычном вторичном рынке.

Кроме того, телефоны комплектовались сторонними зарядками, а на Temu, по его словам, полно откровенно поддельных iPhone.

