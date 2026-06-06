Почему кошки жуют человеческие волосы: ветеринар перечислила причины

Ветеринар Паола Куэвес рассказала, что самое распространенное объяснение является одновременно и самым милым.

Как только вы наслаждаетесь спокойным вечером на диване, как вдруг кот начинает жевать прядь волос, будто это самая интересная вещь в мире. Хотя это и выглядит странно, такое поведение встречается гораздо чаще, чем большинство людей представляет, а ветеринары говорят, что причины этого варьируются от удивительно милых до таких, которые иногда заслуживают более пристального внимания, пишет Catster.

Ветеринар Паола Куевес рассказала, что самое распространенное объяснение является одновременно и самым милым. Кошки обычно – одиночные животные, но когда они все же сближаются с другими – будь то с кошками или с людьми – они прибегают к так называемому "взаимному уходу": взаимному вылизыванию, которое является знаком доверия и привязанности.

"В отношениях между котами это проявляется в вылизывании, трении об лицо и иногда – в легком покусывании, чтобы распутать колтуны шерсти", – говорится в статье.

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Проявление дружбы

Объясняется, что когда кошка проявляет такое поведение по отношению к человеку, волосы становятся очевидным объектом внимания. Они находятся прямо перед ней, внешне немного напоминают шерсть, и для кошки уход за ними кажется естественным проявлением дружбы.

"Проблема заключается в том, что человеческие волосы, особенно длинные пряди, не поддаются обработке так же, как кошачья шерсть. Они запутываются, застревают, и то, что сначала было жестом ухода, быстро превращается в жевание", – добавляет ветеринар.

Поэтому во многих случаях то, что кошка жует чьи-то волосы, по сути является проявлением привязанности.

Стресс, успокоение и старые привычки

В то же время Куэвас отмечает, что не каждое жевание шерсти связано с уходом за собой.

"Кошки, как и люди, развивают механизмы преодоления тревоги. Жевание может быть одним из них – это поведение, помогающее успокоиться, которое часто возникает в ответ на стресс, вызванный изменением распорядка дня, новым домом, незнакомыми гостями или шумом с улицы", – отмечается в публикации.

Примечательно, что кошки, которых отлучили от матери слишком рано, особенно склонны к поведению, приносящему успокоение через ротовую зону. Потирание лапками, сосание мягких тканей и жевание шерсти могут развиться как заменители раннего успокоения.

Ветеринар объяснила, что со временем эти виды поведения могут превратиться в привычки, к которым кошка прибегает скорее из привычки, чем из необходимости, так же, как человек может постукивать ногой или играть ручкой.

Проблемы со здоровьем

Одно из объяснений, которое владельцы кошек редко принимают во внимание, – гипертиреоз. Гиперфункция щитовидной железы может вызывать ряд поведенческих изменений, в частности беспокойство и повышенную суетливость. Часто это сопровождается потерей веса.

"Это состояние особенно распространено среди пожилых кошек, но существует лечение, в частности хирургическое вмешательство или медикаментозная терапия, которые могут существенно уменьшить соответствующие поведенческие проявления", – указывается в статье.

Любопытство или шампунь

Куэвас отметила, что есть и более простые объяснения такого поведения. Некоторых кошек привлекает запах или вкус средств для волос, шампуней, кондиционеров и лаков для укладки, и они начинают их исследовать.

"Кошка, которая грызет эти предметы только сразу после того, как кто-то принял душ, вероятно, больше заинтересована в самих средствах, чем в человеке", – добавляет она.

Отмечается, что переход на средства без запаха или с цитрусовыми нотками, которые кошкам обычно не нравятся, может оказаться достаточным, чтобы полностью избавиться от этой привычки.

Стоит ли отучить кота от этой привычки?

Ветеринар поделилась, что проглатывание длинных прядей человеческих волос создает реальную угрозу возникновения кишечных проблем у кошек. Даже если с виду жевание кажется безобидным, стоит предотвращать фактическое проглатывание.

Не стоит наказывать кота за такой поступок, особенно учитывая, что это поведение часто связано со стрессом, а его усиление, как правило, приводит к обратному эффекту.

Вместо этого, когда кот начнет жевать волосы, попробуйте предложить ему игрушку, кошачью траву или игру, чтобы перед сном животное израсходовало энергию.

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