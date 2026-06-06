Вас не любила мама, если у вас сейчас есть эти 6 проблем, - психологи

Детский опыт в значительной степени определяет, каким человеком станет человек во взрослой жизни.

Неуверенность в себе, которая проявляется в различных аспектах жизни – от работы до личных отношений – обычно является следствием недостаточного внимания и заботы со стороны родителей в детстве. Об этом в авторской статье для YourTango пишет гипнотерапевт Мишель Молитор.

Автор отмечает, что низкая самооценка часто формирует внутреннее состояние тревоги, сомнений и ощущения перегрузки, а ее корни нередко уходят в детский опыт и отношения с родителями.

В частности, приводятся конкретные примеры психологических проблем, которые являются следствием именно дефицита родительской любви в детстве.

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Ощущение собственной "недостаточности". Одним из самых распространенных последствий строгого или эмоционально холодного воспитания является устойчивое ощущение "я недостаточно хорош". По словам автора, критика со стороны матери или отсутствие признания достижений ребенка может закрепить внутренние негативные установки, которые во взрослом возрасте проявляются перфекционизмом или депрессивными состояниями.

Трудности с эмоциональной регуляцией. Эмоциональная отстраненность родителей может привести к сложностям с контролем собственных эмоций человека уже во взрослой жизни. Автор рассказывает, что такие люди иногда испытывают проблемы с доверием, близостью и могут искать чрезмерного внимания из-за внутренней нестабильности.

Синдром самозванца. Как отмечает автор, дети, которые росли в атмосфере критики или эмоционального отторжения, во взрослом возрасте часто чувствуют, что "не вписываются" в социальные группы.

Психические заболевания. Эмоциональное давление или обесценивание со стороны матери может стать фактором развития психологических проблем во взрослом возрасте. Автор объясняет, что проекция негативных эмоций со стороны родителей иногда формирует у ребенка устойчивые внутренние конфликты, которые сохраняются на протяжении жизни.

Неумение говорить "нет". Дети, которые были вынуждены во всем угождать родителям, во взрослом возрасте испытывают трудности с установлением границ, повышенным чувством вины и постоянной потребностью получать одобрение от окружающих.

Проблемы с принятием решений. Чрезмерный контроль со стороны матери может мешать формированию самостоятельности. В результате взрослые люди могут испытывать трудности с принятием решений и построением стабильных отношений из-за сформировавшейся зависимости от внешнего контроля.

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Как писал УНИАН, одиночество может быть не только сложным этапом, но и периодом самопознания, когда человек лучше понимает себя вне отношений. В частности, одинокие люди часто испытывают специфическое ощущение – осознание того, что ты "ничей" и не являешься приоритетом ни для кого в мире.

Также мы рассказывали, как привлечь любовь. По словам экспертов, любовь чаще появляется в жизни людей, которые не сосредоточены исключительно на ее поиске, а уже ведут активную и насыщенную жизнь.

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