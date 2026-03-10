У нового флагмана Samsung за $1300 после распаковки нашли 40 ГБ приложений

Для бюджетных смартфонов подобная практика привычна, но с флагманом за 1300 долларов ожидался более "чистый" пользовательский опыт.

Уже 11 марта поступит в продажу Galaxy S26 – новый флагманский смартфон Samsung, стоимость которого начинается от 1300 долларов. В Android Authority уже протестировали гаджет и нашли в нем существенный недостаток: обилие предустановленного программного обеспечения (bloatware).

После включения и первичной настройки устройства, в систему автоматически загружается множество сторонних приложений от крупных компаний, таких как Meta, Microsoft и Spotify – включая Facebook, Instagram, Outlook и M365 Copilot. Никакого выбора при установке этих программ производитель не предлагает.

Система также перегружена дублирующими приложениями: одновременно установлены два магазина (Play Store и Galaxy Store), два ИИ‑помощника (Gemini и Bixby), два браузера (Samsung Browser и Chrome), два почтовых сервиса (Gmail и Outlook) и два облака (Google Drive и OneDrive).

Видео дня

Проблема заключается не только в количестве предустановленного контента, но и в занимаемом им месте. Вместе с системными файлами и обновлениями он занимает более 40 ГБ из встроенных 512 ГБ памяти – еще до того, как пользователь успевает установить свои личные данные.

Это почти 8% от всего пространства на устройстве – внушительная доля для смартфона премиум‑уровня.

В Android Authority отмечают, что для бюджетных устройств подобная практика привычна – производитель компенсирует часть стоимости за счет доходов от партнерских программ. Но с флагманом за 1300 долларов ожидался более "чистый" пользовательский опыт.

Таким образом, уже перед скорым поступлением на полки магазинов журналисты призывают потенциальных покупателей учитывать наличие предустановленного ПО при оценке того, стоит ли обновляться на Galaxy S26 Ultra.

Ранее появилась информация, что Samsung приберегла для Galaxy S27 Ultra масштабное обновление камеры. Тогда как S26 Ultra, который представили в феврале, получит лишь незначительный апгрейд.

Накануне Samsung официально завершила поддержку линейки Galaxy S21 – свежий патч безопасности стал последним для моделей S21, S21+ и S21 Ultra.

Вас также могут заинтересовать новости: