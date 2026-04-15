Телефон стал заряжаться быстрее: простое правило 'плюс 5', о котором не все знают

Беспроводная зарядка уже давно стала удобной функцией для пользователей iPhone и Android, особенно с развитием технологии MagSafe. При этом многие даже не подозревают, что их девайсы могут заряжаться значительно быстрее – достаточно правильно подобрать аксессуары.

Специалисты ZDNET рассказали о простом способе повысить скорость зарядки – так называемом правиле "плюс пяти".

Почему беспроводная зарядка заряжает медленно

Несмотря на свои удобство, беспроводная зарядка уступает проводной по эффективности. Во время процесса часть энергии теряется из-за нагрева и рассеивания магнитного поля.

Видео дня

Из-за этого даже качественная зарядная площадка может работать медленно, если вы используете неподходящий блок питания или кабель. Например, если подключить зарядку мощностью 15 ватт к слабому адаптеру, фактическая скорость будет ниже заявленной.

В результате устройство будет заряжаться дольше, а функция быстрой зарядки может вообще не активироваться.

Правило "плюс 5": как ускорить беспроводную зарядку

Суть лайфхака сводится к простому принципу: для максимально быстрой беспроводной зарядки мощность адаптера должна быть как минимум на 5 Вт выше, чем заявленная максимальная мощность зарядки смартфона.

Например:

для зарядки 15 Вт – нужен адаптер минимум на 20 Вт

для более мощных решений – соответствующий запас.

Как отмечают специалисты, без этого запаса зарядка может идти медленнее заявленной, поскольку часть энергии банально теряется в виде тепла и из-за особенностей самой технологии.

В то же время переход на более мощный адаптер заметно ускоряет зарядку. Так, на смартфонах Samsung это даже отображается в системе – появляется статус "быстрая беспроводная зарядка" и сокращается расчетное время до полной зарядки.

Правило "плюс 5" – простой способ раскрыть потенциал беспроводной зарядки без покупки нового смартфона. Достаточно правильно подобрать адаптер питания, чтобы сократить время зарядки и избежать потери эффективности.

