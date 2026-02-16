5 моментов, которые стоит учесть перед покупкой нового смартфона в 2026 году

В 2026 году цены на новые модели вырастут из-за подорожания компонентов памяти, поэтому, возможно, будет разумнее выбрать прошлогоднюю модель.

В 2026 году рынок смартфонов переживает новый виток развития: устройства становятся мощнее, "умнее" и заметно дороже. Бренды делают ставку на искусственный интеллект, длительную программную поддержку и продвинутые камеры, но вместе с этим растет и ценник.

Издание Gizmochina опубликовало заметку, в которой рассказало о несколько важных факторов, которые стоит учесть перед покупкой нового телефона.

1. Рост цен на смартфоны

Главная тенденция 2026 года – рост цен. Из-за высокого спроса на компоненты для искусственного интеллекта цены на память (DRAM и NAND) выросли, а производители перекладывают издержки на покупателей.

Флагманские модели, такие как Samsung S26, скорее всего, подорожают. Если вам не в приоритете актуальное "железо", рассмотрите прошлогодние модели – разница в опыте минимальна, а экономия заметная.

2. Длительность поддержки и функции ИИ

В 2026 году программная поддержка стала критически важной. Некоторые бренды уже обещают до 6-7 лет обновлений системы и безопасности, что продлевает срок жизни устройства.

Также растет роль "интеллектуальных" функций: автоматическая обработка фото, умные ассистенты и перевод звонков в реальном времени уже стали стандартом. В Gizmochina считают, что длительность поддержки и функции ИИ сегодня куда важнее "железа".

3. Производительность под ваши задачи

Для повседневных задач достаточно среднего процессора и 8 ГБ оперативной памяти. Флагманский чип в паре с 12 ГБ и выше – уже запас на будущее.

Также внимательно изучайте тесты на "устойчивую" производительность – некоторые флагманские процессоры сильно нагреваются под нагрузкой.

4. Автономность

Емкость батареи – не всегда главное. Лучше ориентироваться на реальные тесты автономности и оптимизацию системы, чем на цифры в спецификациях.

В 2026 году большинство телефонов поддерживают быструю зарядку, однако скорость и эффективность у всех разные. Так, ели вы часто в пути – быстрая зарядка может быть в приоритете, а если обычно заряжаете ночью – обычной будет достаточно.

5. Камера – качество вместо мегапикселей

Камеры смартфонов в 2026 году очень хороши в большинстве ценовых сегментов. Даже модели среднего класса способны делать четкие, детализированные снимки при хорошем освещении. Настоящая разница – в оптике и размере сенсора, а не количестве мегапикселей.

В Gizmochina отмечают, что камера на 200 Мп может снимать хуже, чем на 50 Мп. Поэтому лучше смотреть реальные примеры фото и видео.

Также не стоит забывать о яркости дисплея, уровне защиты корпуса и объеме пользовательской памяти (256 ГБ необходимый минимум для 2026 года).

Если верить утечкам, Apple уже в этом месяце выпустит iPhone 17e. Бюджетный смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

В свою очередь Samsung подтвердила, что 25 февраля анонсирует новую флагманскую серию Galaxy S26, Характеристики, цены и дизайн устройств уже проносились в сеть.

