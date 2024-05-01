На Windows вышел браузер, который уже называют 'заменой Chrome': оцените сами

При этом потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

Браузер Arc с уникальным интерфейсом, который уже несколько лет доступен на MacOS и iOS, наконец вышел на Windows. Пока только на Windows 11, для десятой версии OC должны выпустить попозже.

Некоторые уже называют браузер Arc "заменой Chrome, которую мы так долго ждали", как, например, редактор The Verge в своем обзоре. Но отмечают, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

Arc отличается от конкурентов удобным боковым меню, в котором располагаются вкладки и элементы интерфейса. Это позволит убрать весь беспорядок в браузере и сосредоточиться на одном веб-сайте. Он также получил несколько инновационных фишек, такие как возможность переименовывать вкладки, просматривать ссылки перед их открытием и делать заметки в браузере.

Весь функционал с macOS пока недоступен, например, ИИ-функции, но разработчики обещают выпускать обновления каждый четверг, чтобы как можно скорее добиться паритета. Также в разработке находится Arc для Android.

Скачать Arc на компьютеры с Windows 11 можно на сайте разработчиков. iOS-браузер также можно синхронизировать с программой для Windows.

Статистика за 2024 год показала, что лидер на рынке браузеров по-прежнему неизменен. Chrome занимает 65% рынка, а Safari и Edge продолжают бороться за второе место. В свою очередь Firefox и Opera используют меньше 10% ПК-юзеров.

Напомним, этим летом в Chrome перестанут работать блокировщики рекламы. Другие браузеры, работающие на движке Chromium, тоже пострадают. Поэтому для замены не подойдут Edge или Opera.

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