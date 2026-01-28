Почему Wi-Fi тормозит даже с быстрым тарифом – эксперт указал на главную ошибку

Прежде чем менять тариф или покупать новый роутер, стоит внимательно посмотреть, где именно он установлен.

Многие считают, что быстрый тариф автоматически означает быстрый Wi-Fi. Но на практике это не всегда так: даже интернет на 1 ГБ/сек может работать медленно, если роутер установлен неудачно.

Именно место, где стоит устройство, чаще всего определяет реальную скорость и стабильность соединения во всём доме, пишет MakeUseOf,

Автор статьи делится личным опытом: после перехода на высокоскоростной тариф половина дома продолжала страдать от буферизаций стриминга и медленной загрузки сайтов. Под подозрение попали телевизор, кабели и даже интернет-провайдер. Но решение оказалось простым и бесплатным – нужно было просто переставить роутер. Именно расположение устройства влияет на качество Wi-Fi куда сильнее, чем цифры в договоре.

Как расположение роутера влияет на скорость интернета

Wi-Fi – это не лампочка, которая равномерно освещает всю комнату. Беспроводной сигнал быстро теряет мощность с расстоянием и особенно – при прохождении через препятствия. Стены, перекрытия, мебель, бытовая техника, аквариумы и даже зеркала ослабляют сигнал.

В итоге очень часто бывает так, что в одной комнате интернет летает, а в другой страницы едва загружаются – даже в одноэтажном доме с большой площадью разница может быть колоссальной. Все потому, что каждый девайс в сети напрямую зависит от того, где стоит один-единственный роутер.

Идеальное место для роутера – центр квартиры или дома, на возвышении и без лишних преград вокруг. Попытки спрятать устройство в шкаф, поставить на пол или за телевизор почти гарантированно ухудшат сигнал. Чем больше стен и предметов между роутером и гаджетами, тем ниже скорость.

Высота тоже имеет значение. Роутер на уровне груди или головы работает куда эффективнее, чем стоящий на полу. Также стоит учитывать источники помех: микроволновки, радионяни и старые беспроводные телефоны могут создавать фоновые помехи, из-за которых Wi-Fi становится "вялым" и нестабильным без явных обрывов соединения.

В то же время в больших домах одного роутера часто недостаточно. Mesh-системы могут помочь, однако при беспроводном соединении между узлами скорость снижается. Самый стабильный вариант – несколько точек доступа, подключенных по кабелю.

В итоге, прежде чем звонить провайдеру или покупать новый роутер, стоит правильно выбрать место для уже имеющегося. В большинстве случаев это дает больший эффект, чем увеличение скорости интернета.

А если у вас старый 2.4 ГГц роутер, возможно, самое время обновиться. В течение многих лет однополосная технология 2,4 ГГц служила отраслевым стандартом для Wi-Fi, но сегодня она уже не справляются с современными требованиями.

