Что такое Qi-зарядка и как она отличается от обычной беспроводной зарядки

Если ваш телефон и зарядка поддерживают Qi, вы можете быть уверены, что они будут работать вместе без проблем.

Беспроводная зарядка стала повсеместной функцией в современных смартфонах и гаджетах – все больше пользователей избавляются от кабелей и предпочитают просто класть устройство на плату или подставку.

В то же время многие пользователи до сих пор путают обычную беспроводную зарядку и зарядку Qi, считая обе фразы полностью идентичными. На практике же между ними есть ряд важных отличий, которые влияют на совместимость, безопасность и удобство использования, пишет SlashGear.

Когда говорят о беспроводной зарядке, обычно имеют в виду метод передачи энергии без физического кабеля с помощью индукции: зарядное устройство создает магнитное поле, которое через катушку в смартфоне преобразуется обратно в электричество для зарядки батареи. При этом сама технология может быть реализована по-разному и не всегда соответствует единым стандартам.

Что значит зарядка Qi

Qi – это не просто беспроводная зарядка, а официальный международный стандарт, разработанный альянсом Wireless Power Consortium. Он задает строгие требования к процессу передачи энергии, включая контроль температуры, защиту от перегрева и обнаружение посторонних металлических предметов. Благодаря этому Qi-зарядка считается более надежной и предсказуемой.

Главное преимущество Qi заключается в совместимости. Устройство с поддержкой Qi может заряжаться практически от любой Qi-сертифицированной станции вне зависимости от бренда. Это означает, что один и тот же зарядник подойдет для смартфонов разных производителей, беспроводных наушников и других аксессуаров.

Как отмечают эксперты, обычная беспроводная зарядка без сертификации Qi не всегда гарантирует стабильную работу. Такие зарядные устройства могут быть менее эффективными, сильнее нагреваться или работать нестабильно с разными гаджетами. Именно поэтому производители все чаще подчёркивают наличие поддержки Qi в характеристиках своих устройств.

Сегодня Qi стал фактическим стандартом индустрии: его поддерживают iPhone, большинство Android-смартфонов и множество аксессуаров. Более того, развивается новое поколение стандарта – Qi2, которое делает зарядку быстрее и удобнее за счет улучшенного позиционирования устройства.

В итоге разница проста: беспроводная зарядка – это общее понятие, а Qi-зарядка – стандартизированная, сертифицированная и безопасная версия этой технологии. Если устройство поддерживает Qi, пользователь получает стабильную работу, широкую совместимость и меньше рисков при ежедневной зарядке.

