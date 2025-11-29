5 способов ускорить работу Wi-Fi роутера, не потратив на это ни копейки

В большинстве случае достаточно просто скорректировать настройки и расположение уже имеющегося устройства.

Медленный интернет, пожалуй, входит в пятерку худших опытов для любого пользователя. Вы пытаетесь посмотреть любимый сериал на Netflix – а он постоянно "подгружается". Или видеозвонок зависает в самый неподходящий момент. Еще хуже, когда вы пытаетесь поиграть с друзьями онлайн, а соединение постоянно прерывается.

Эксперты издания BGR собрали несколько простых способов оптимизации Wi-Fi-роутера, не тратя сотни долларов на mesh‑системы или новый роутер.

Переместите роутер

Расположение вашего роутера важнее, чем вы думаете. Стены, мебель и даже аквариумы могут блокировать Wi-Fi сигналы до того, как они достигнут ваших устройств.

Видео дня

Идеальным местом для роутера эксперты называют центральное, открытое место квартиры (или дома) на высоте 1,5-2 метра. Но чем выше – тем лучше.

Также стоит держать роутер подальше от электроники, создающей помехи, такой как микроволновки, беспроводные телефоны, радионяни и Bluetooth-колонки.

Отрегулировать антенны роутера

Антенны, торчащие из роутера, существуют не просто для вида. Они крайне важны для покрытия Wi-Fi, но большинство из нас просто настраивает их один раз (часто строго вверх) и больше никогда не трогает. Это может создать неравномерное покрытие по всему дому и оставить слабый прием в удаленных комнатах.

Попробуйте направить одну антенну вверх, а другую – под углом, чтобы покрытие стало "более равномерным".

Поменяйте диапазон на 5 ГГц (если есть такая возможность)

Современные двухдиапазонные роутеры поддерживают одновременно работу в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Первый диапазон обеспечивает больший радиус действия и лучше "проходит" через стены, тогда как второй предлагает более высокую скорость передачи данных, что идеально для игр, стримов или видеозвонков.

Чтобы переключаться между диапазонами Wi-Fi, выберите нужный диапазон в настройках сети на вашем ПК или в настройках роутера. Некоторые роутеры позволяют одновременно включать частотные диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, создавая две отдельные Wi-Fi сети

Смените Wi-Fi канал

В многоквартирных домах соседские роутеры часто "забивают" один и тот же канал, создавая помехи. В настройках беспроводной сети вы можете вручную выбрать менее загруженный канал – это сразу улучшит качество соединения. Особенно это актуально для диапазона 2.4 ГГц.

Поскольку большинство роутер по умолчанию работают в диапазоне с 1 по 9, рекомендуется изменить номер канала на 10, 11 или 12.

Обновите прошивку роутера

Иногда старое программное обеспечение маршрутизатора снижает скорость, "глючит" или плохо распределяет трафик. Зайдите в веб‑панель управления роутером (обычно через IP‑адрес, указанный на корпусе), найдите раздел обновления прошивки и установите актуальную версию.

Весь процесс занимает несколько минут, и ваш роутер перезагрузится, когда все готово.

Ранее эксперты рассказали, почему важно выключать телефон хотя бы раз в неделю. Этот простое и не требующие больших усилий действие обезопасит ваше устройство от вирусов и взлома.

Меж тем УНИАН рассказывал о повседневных привычках, которые медленно убивают ваш телевизор. Эксперты выделяют простые правила для сохранения яркости, качества звука и долгой службы.

Вас также могут заинтересовать новости: