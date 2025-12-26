Если у вас старый 2.4 ГГц роутер, самое время обновиться – и вот почему

В течение многих лет однополосная технология 2,4 ГГц служила отраслевым стандартом для Wi-Fi, но сегодня она уже не справляются с современными требованиям.

Если вы платите за быстрый интернет-тариф, но Wi-Fi все равно медленный, возможно, проблема именно в роутере, а не провайдере. Устаревшие модели, работающие только на частоте 2.4 ГГц, уже не справляются с современными требованиями к скорости и качеству сети.

В течение многих лет однополосная технология 2,4 ГГц служила отраслевым стандартом для Wi-Fi, но с ростом количества устройств в доме, стримингом 4K‑видео и играми онлайн пропускной способности этого диапазона стало недостаточно.

Домашняя сеть банально не успевает "доставлять" весь трафик, из‑за чего скорость Wi‑Fi может значительно отставать от той, что вам обещает тариф, пишет BGR.

Почему частота 2,4 ГГц работает медленно

Сеть, работающая только на 2.4 ГГц, может выдавать теоретически высокие показатели, но на практике редко превышает ~100 Мбит/с по беспроводной сети. Плюс, этот диапазон сильно перегружен: кроме Wi‑Fi его используют соседние сети и различная бытовая электроника, что создает помехи и снижает стабильность сигнала

На практике это выражается в нестабильной работе сети: видео начинает тормозить и буферизироваться, в онлайн-играх растет пинг, а сайты открываются заметно дольше. В результате использование 2,4 ГГц-роутеров, особенно в городских условиях, почти гарантирует, что домашний Wi-Fi будет работать ниже своих возможностей, независимо от скорости интернет-тарифа.

Как сделать так, чтобы Wi-Fi работал быстрее

Самый очевидный способ исправить ситуацию – заменить устаревший 2.4 ГГц роутер на современный двухдиапазонный с поддержкой 5 ГГц или еще лучше – на современную модель с Wi‑Fi 6/7

Разблокировав диапазон 5 ГГц, который быстрее и менее загружен, чем 2,4 ГГц, вы получаете более свободный частотный канал, менее подверженный помехам и лучше справляющийся с тяжелыми задачами – от онлайн‑игр до UHD‑стриминга.

"Переход на 5 ГГц наконец-то позволяет Wi-Fi догнать ту скорость, за которую вы действительно платите", – отмечают эксперты.

Если новый роутер также поддерживает Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7, обновление будет особенно заметно в домах с большим количеством подключенных устройств. Современные устройства гораздо эффективнее работают с одновременными соединениями, снижая эффект "пробок" в сети, когда все выходят в интернет одновременно.

