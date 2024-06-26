Компания представила эту функцию пару лет назад, но теперь возвращается классическая разбивка на страницы.

Компания Google объявила об изменении своего поисковика – ленте вернулась к классической разбивке на страницы. Судя по всему, эксперимент с "бесконечной" прокруткой себя не оправдал, пишет The Verge.

Интерфейс, который позволяет бесконечно прокручивать результаты выдачи поисковой системы, впервые появился в поисковике Google в октябре 2021 года. По задумке, таким образом люди могли увидеть информацию, до которой раньше не добирались.

Теперь компания решила вернуться к традиционному интерфейсу, когда нужно переходить на пронумерованные страницы, чтобы увидеть остальное. В Google все же посчитали этот вариант более удобным и понятным для пользователя. Плюс, данное решение позволит поисковику быстрее работать и загружать результаты поиска, поскольку больше не придется автоматически прогружать всю ленту ссылок.

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Компания уже отключила бесконечную прокрутку на ПК, то же самое ждет мобильные устройства в ближайшие месяцы.

Как УНИАН уже сообщал, Google намерена внедрить платную версию своего поисковика с премиальными функциями на базе ИИ. Традиционная поисковая система Google останется бесплатной для всех, но даже паже при наличии подписки пользователи продолжат видеть рекламу.

А в браузере Google Chrome появился режим максимальной экономии памяти. Он в первую очередь предназначен для владельцев слабых ПК и ноутбуков.

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