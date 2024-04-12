По заявлению компании, Chrome Enterprise Premium призвана упростить управление безопасностью для IT-команд.

Корпорация Google объявила о запуске платной версии Chrome под названием Enterprise Premium. Она ориентирована для коммерческого использования, и отличается от бесплатной версии наличием нейросетей и усиленной защитой.

Разработчики позиционируют этот браузер как бизнес-ориентированный продукт, который может обеспечить пользователям большую защиту данных в Интернете. Браузер использует анализ угроз и сканирование на базе ИИ для обнаружения вредоносных программ и блокировки фишинговых атак, говорится в блоге Google.

Вдобавок, Chrome Enterprise Premium предлагает возможность автоматического обновления для защиты от новых уязвимостей, динамическую фильтрацию URL, категоризацию сайтов и блокировку подозрительных расширений. Администраторы также могут ограничить количество загружаемых или распечатываемых документов для других пользователей в этом браузере.

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За все эти преимущества придется платить $6 в месяц за каждого сотрудника, использующего Chrome Enterprise. Обычные пользователи Chrome также могут воспользоваться новыми функциями безопасности в бесплатном тарифе Core.

Ранее была информация, что Google намерена ввести платную версию своего поисковика с премиальными функциями на базе ИИ. Традиционная поисковая система Google при этом останется бесплатной для всех, но даже паже при наличии подписки пользователи продолжат видеть рекламу.

А ранее в этом году компания Google отключила функцию просмотра сайтов из кэша. Она не только позволяла получать доступ к материалам, которые были удалены или изменены, но и была полезна во время временных сбоев.

Напомним, этим летом в Chrome перестанут работать блокировщики рекламы. Другие браузеры, работающие на движке Chromium, тоже пострадают. Поэтому для замены не подойдут Edge или Opera.

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