В приложении даже есть элементы управления, похожие на подкасты.

Google внедрила новую функцию в браузере Chrome для Android, позволяющую озвучивать содержимое веб-страниц прямо из приложения. Пользователям iOS эта функция уже какое-то время доступна в браузере Safari.

Функция под названием Listen to this page (Прослушать эту страницу) оснащена элементами управления воспроизведением, аналогичные тем, что вы найдете в музыкальных плеерах или проигрывателях подкастов, позволяя ставить на паузу, изменять скорость чтения, перематывать вперед или назад на 10 секунд, пишет The Verge.

Опция распространяется постепенно, но ее уже можно активировать вручную через панель экспериментальных функций:

Видео дня

Запустите приложение Chrome на Android-смартфоне и в адресной строке введите "chrome://flags/#read-aloud" без кавычек.

Перейдите на страницу с большим текстом, затем нажмите на иконку (•••) в меню и выберите "Слушать эту страницу", которая должна появиться ниже опции перевода.

Вы также можете попросить Google Assistant прочитать веб-страницу вслух, и даже перевести ее на другой язык. Однако выбор этого варианта переведет пользователя из Chrome в приложение Google, в то время как новая функция позволяет оставаться в браузере.

Ранее в Google Chrome на Android появилась функция "картинка в картинке", которая упростит работу с браузером для многих пользователей. Благодаря ей свернутые вкладки превращаются в компактные плавающие окна.

Как уже сообщал УНИАН, Google запустила платную версию браузера Chrome. Она ориентирована для коммерческого использования, и отличается от бесплатной версии наличием нейросетей и усиленной защитой.

Вас также могут заинтересовать новости: