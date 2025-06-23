В Google Chrome появился режим максимальной экономии памяти: как его активировать

Он в первую очередь предназначен для владельцев слабых ПК и ноутбуков.

Пользователи Google Chrome не понаслышке знают, что браузер очень сильно потребляет оперативную память компьютера, тормозя работу устройства и не оставляя шансов другим приложениям. К счастью, Google признает этот недостаток и предлагает варианты решения.

В десктопных сборках Chrome версии 126 появилась настройка "агрессивности" режима экономии памяти. Есть три режима оптимизации умеренная, сбалансированная и максимальная. При последней сайты будут выгружаться из памяти спустя несколько минут бездействия.

Чтобы включить опцию, убедитесь, что ваш браузер обновлен до версии 126, после чего перейдите в раздел "Настройки" → "Производительность" и активируйте параметр "Экономия памяти", если не сделали этого ранее. Ниже появится три опции.

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Google распространяет нововведение постепенно. Если настройка режима экономии не обнаружилась, открываем Chrome и вводим в адресной строке chrome://flags/#memory-saver-aggressiveness. Откроется настройка, где нужно будет перевести переключатель в положение Enabled.

Функция "Экономия памяти" появилась в Chrome в феврале 2023 года. Она автоматически освобождает память, потребляемую неактивными – то есть давно находящимся в фоне – вкладками. В Google говорят, что с этой функцией браузер использует до 30% меньше памяти.

Напомним, ранее в Google Chrome для Android появилась полезная функция, позволяющая озвучивать содержимое веб-страниц прямо из приложения. Пользователям iOS эта функция уже какое-то время доступна в браузере Safari.

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