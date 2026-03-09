Даже после прибытия в ТЦК, есть несколько законных оснований покинуть его, не будучи мобилизованным.

Мужчины, прибывшие в территориальный центр комплектования (ТЦК), часто интересуются, можно ли сразу уйти оттуда до мобилизации. Адвокат Геннадий Капралов в комментарии УНИАН объяснил, сколько по закону могут держать в ТЦК, разрешено ли его покинуть, а также какие процедуры могут отсрочить мобилизацию.

Мужчину забрали в ТЦК – что делать в первую очередь

Начиная с общих положений, эксперт указал, что прямой нормы, позволяющей просто покинуть ТЦК, в законодательстве нет, однако существуют процедурные этапы, которые могут отсрочить мобилизацию.

Во-первых, человека не могут мобилизовать без заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о годности к службе. Если прохождение ВЛК не завершено, и военнообязанного направили на дополнительное обследование в гражданскую больницу, он законно покидает помещение ТЦК.

Во-вторых, ТЦК не является местом лишения свободы. Если военнообязанный обновил учетные данные или прошел ВВК, он имеет право свободно покинуть центр.

Однако, как говорит эксперт, если человек, не имеющий отсрочки или находящийся в розыске, попытается несвоевременно покинуть помещение ТЦК, то это может быть расценено как уклонение от мобилизации. Поэтому, если вы не знаете, что делать, если вас забрали в ТЦК – пытаться сбежать оттуда однозначно не стоит.

На практике же, по его словам, военнообязанные без документально подтвержденных оснований для непригодности после прибытия в ТЦК быстро проходят ВЛК и могут быть мобилизованы.

В то же время мужчина без бронирования или отсрочки может не быть мобилизован, если комиссия признает его непригодным к службе, и в таком случае он имеет право покинуть помещение.

Что делать, если не выпускают из ТЦК даже при наличии оснований

Адвокат советует сначала выяснить причину задержания и не подписывать никаких бумаг:

"Прежде всего советую без детального изучения не подписывать документы, особенно подтверждающие добровольное согласие на прохождение службы по мобилизации".

Если вас не выпускают без объяснения причин, можно вызвать полицию по номеру 102 и сообщить об уголовном правонарушении (ст. 146 УК "Незаконное лишение свободы или похищение человека"). Также, по словам специалиста, можно обращаться на горячую линию Министерства обороны.

"Если есть бронирование или отсрочка – показывайте копии документов или выписки из "Резерв+" или реестра "Оберег". Если же отсрочка или бронирование по каким-то причинам "сорвались", а мобилизация проводится незаконно, следует быстро обжаловать приказ через суд", – подытожил он.

Когда же речь идет о военнообязанном, на имя которого открыт розыск ТЦК, последствия задержания, скорее всего, неизбежно приведут к мобилизации.

Впрочем, следует иметь в виду, что право на административное задержание для установления личности или для направления в ТЦК имеют исключительно сотрудники полиции и на срок не более трех часов. Удержание человека сверх этого времени без решения суда является незаконным лишением свободы, и в таком случае адвокат советует немедленно звонить по номеру 102.

Хотя, опять же, даже если человека задерживают со ссылкой на розыск ТЦК – законно это или нет – бежать оттуда нежелательно ни в коем случае.

На что имеет право ТЦК после медосмотра – время задержания

Капралов отметил, что мобилизация не происходит мгновенно, и до нее должно быть несколько этапов:

обновление учетных данных;

прохождение ВЛК;

вручение мобилизационного распоряжения с датой и временем сбора.

Приводя пример, он пояснил, что "попытка отправить человека сразу в учебный центр без завершенного медицинского осмотра и надлежащего оформления документов является грубым процессуальным нарушением норм".

Также, если во время ВВК врачи не учли имеющееся заболевание, которое позволяет получить статус негодного, эксперт рекомендует обратиться с жалобой в центральную ВВК.

Центральная комиссия может отменить заключение нижестоящей инстанции и, например, признать лицо временно негодным.

Что касается того, что делать, если незаконно удерживают в ТЦК более трех часов, Капралов советует зафиксировать этот факт и требовать составления протокола с основаниями задержания. Также, опять же, он предупреждает не спешить подписывать документы – часто в ТЦК предлагают подписать согласие на прохождение ВКК или получение повестки на завтра:

"В случае принуждения, лучше всего прямо указать на документе, например: "С содержанием не согласен"".

Затем этот документ можно будет истребовать с помощью адвокатского запроса и использовать для защиты своих интересов.

Если сотрудники пытаются быстро провести ВКК, эксперт советует требовать соблюдения процедуры: осмотра всех врачей (около 10) и учета имеющейся медицинской документации.

Как вытащить человека из ТЦК, если он в розыске

По словам специалиста, непосредственно сотрудники ТЦК не имеют права задерживать людей, но полицейские могут доставлять нарушителей воинского учета:

"Сейчас такая тенденция, что многих людей, которые находятся в розыске, доставляют в ТЦК, они проходят ВВК, и их сразу мобилизуют".

Поэтому, если человек в розыске ТЦК, что делать в таком случае, зависит от личных обстоятельств: когда нет отсрочки или бронирования, оснований для их предоставления или причин для признания непригодными – вероятность мобилизации будет высокой.

Как найти человека, если его забрали в ТЦК

Если человека забрали в ТЦК, первый шаг – обратиться непосредственно к дежурному в здании, куда, вероятно, доставили человека. Там обычно могут подтвердить факт пребывания, и это поможет быстрее выяснить местонахождение.

Если ТЦК отказывает в предоставлении информации или отрицает пребывание человека, следует вызвать полицию прямо к зданию для оформления заявления о пропаже или незаконном удержании.

В случае незаконного задержания или превышения полномочий, можно также обращаться в Государственное бюро расследований по статье 426-1 УК, или привлечь адвоката.

справка Геннадий Капралов Адвокат Геннадий Капралов окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (изучал правоведение). Впоследствии занимал должность следователя в органах Национальной полиции. Позже работал в Центральном аппарате Государственного бюро расследований - в Управлении по расследованию военных преступлений. С января 2022 года занимается адвокатской деятельностью.

