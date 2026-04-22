Вернуть мужчин из-за границы можно: нардеп назвал три варианта

Правда, приведенные варианты касаются тех, кто тем или иным образом нарушил закон.

Простого и быстрого механизма для возвращения мужчин призывного возраста из других стран нет. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время интервью UKRLIFE.TV.

"Я думаю, что эта проблема очень сложная. Она связана не только с украинским национальным законодательством, с необходимостью изменений, а это проблема международно-правового регулирования статуса лиц, которые "спасаются" от войны и могут незаконно пересечь государственную границу, аргументируя это тем, что им угрожала какая-то опасность в стране, находящейся в состоянии полномасштабной войны", – отметил Вениславский.

Депутат считает, что этот вопрос о перспективах возвращения украинских мужчин из-за границы нужно разделить на три составляющие.

Видео дня

Первый фактор предполагает, что если гражданин Украины покинул территорию нашего государства путем совершения какого-либо уголовно наказуемого деяния, то затем регистрируется уголовное производство. А далее, в рамках международной правовой помощи, может быть применен механизм экстрадиции этих граждан из-за рубежа.

Второй фактор предполагает, что если украинцы нарушают правила пребывания в стране, в которой сейчас находятся. Соответственно, их можно принудительно выдворить в Украину в рамках международных норм и норм национального законодательства тех стран, где они находятся.

И третий фактор – это может быть какое-то политико-правовое решение, принятое на территории тех стран, где находятся украинцы, незаконно покинувшие территорию Украины, с целью разработки определенного механизма их возвращения в Украину.

"Но сказать, что это простой и очень быстрый механизм – это точно неправильно. Потому что в подавляющем большинстве случаев нарушение порядка пересечения государственной границы – это не преступление. Это административное правонарушение. А за административное правонарушение экстрадировать нельзя", – сказал Вениславский.

Украинские мужчины за рубежом

Как сообщал УНИАН, в Германии неоднократно заявляли, что Украина должна что-то сделать, чтобы мужчины призывного возраста во время полномасштабной войны России против Украины не приезжали на постоянное проживание в Германию.

При этом 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским защитникам, которые защищают государство на фронте, нужны ротации. По его мнению, компетентные службы Украины и Германии должны заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства.

Вас также могут заинтересовать новости: