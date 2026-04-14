В Германии должны заняться теми, кто выехал из Украины незаконно, - Зеленский

Глава государства заявил, что украинским защитникам необходимы ротации на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским защитникам, которые защищают государство на фронте, нужны ротации. По его мнению, компетентные службы Украины и Германии должны заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

"Что касается молодых людей, которые сегодня находятся не в Украине, а за рубежом, то, прежде всего, это разные молодые люди. Я согласен с вами в отношении тех молодых людей, которые находятся в призывном возрасте и которые уехали за границу, и уехали временно, но оказалось, что на годы. И многие из них уехали, нарушая соответствующее украинское законодательство", – подчеркнул президент.

Видео дня

В связи с этим, сказал он, соответствующие компетентные службы Украины и Германии должны заниматься этим вопросом.

"Что касается этих людей, наши Вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись. Безусловно, безусловно. Потому что это вопрос справедливости. У нас воины на фронте, и им нужны ротации. А они хоть и железные, как говорят украинские воины, но давайте честно – у них есть семьи. Они защищают свой дом и не только все государство. Но ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, у которого есть силы для этого, и конституционная обязанность, и мобилизационный возраст", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский сказал, что на выезд имеют право те люди, которые не подпадают под мобилизационный возраст.

Выезд украинцев за границу

Как сообщал УНИАН, канцлер Мерц пообещал, что Германия будет работать над тем, чтобы вернуть украинцев на родину. Он также выразил солидарность с решениями украинского правительства об ограничении выезда мужчин.

Зеленский ранее заявлял, что все украинцы, не подлежащие мобилизации по возрасту, имеют право выезжать за границу, поскольку в Украине "рабства нет".

Также президент высказывался, что воспринимает выезд миллионов людей из Украины как "большое испытание".

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, на данный момент Украина не ведет переговоров с международными партнерами об отмене разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте до 23 лет.

