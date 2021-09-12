Процесс депортации украинцев в 1944 – 1951 годах имел форму военных операций против мирного населения.

Сегодня в Украине чтят память жертв принудительного выселения из Лемкивщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщины в 1944 – 1951 годах.

Эта памятная дата отмечается каждое второе воскресенье сентября.

Одним из итогов Второй мировой войны стало установление новых государственных границ в Европе, в частности между СССР и Польшей. Для определения советско-польской границы 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением": украинского – с территории Польши в УССР и польского – с территории Украины в Польшу.

Фактически, это было принудительное переселение этнических украинцев Холмщины, Подляшья, Надсянья и Лемкивщины в восточные и южные области нашего государства. По информации Украинского института национальной памяти, тогда было переселено около 700 тыс. украинцев.

Процесс депортации украинцев в 1944 – 1951 годах имел форму военных операций против мирного населения. Он сопровождался грубым нарушением основополагающих прав и свобод человека и гражданина, полным запретом возвращения на родные земли, изъятием имущества, безальтернативным закреплением за новыми местами поселения, покидать которые было запрещено, ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав. Это привело к разрушению украинского культурного и исторического наследия, поставило под угрозу уничтожения ряд этнографических групп украинского народа.

В этом году исполняется 77 лет с начала депортации автохтонных жителей этих регионов.

Ранее сообщалось, что 62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина негативной для Украины. С тезисом о негативной роли для Украины Сталина как исторического деятеля соглашается большинство жителей во всех регионах: на западе и в центре так считают 78% и 69% граждан, а на юге и на востоке – по 45%.

Автор: Тамара Отовская