В то же время больше всего тех, кто положительно оценивает роль Бандеры для Украины, среди сторонников "Европейской солидарности".

62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина, а 32% - Степана Бандеры негативной для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах опроса, проведенного с 22 по 29 апреля фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, представленных сегодня на пресс-конференции.

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С тезисом о негативной роли для Украины Сталина как исторического деятеля соглашается большинство жителей во всех регионах: на западе и в центре так считают 78% и 69% граждан, а на юге и востоке - по 45%. В то же время в южном и восточном регионах около 35% опрошенных считают деятельность Сталина одинаково как положительной, так и отрицательной. Преимущественно положительной его деятельность считают 12% жителей востока, а в других регионах - еще меньше.

Больше всего тех, кто считает роль Сталина «скорее положительной», среди людей в возрасте 60 лет и старше - 11,9%, от 50 до 59 лет - 9,8%. А среди сторонников деятельности Сталина больше электората «Оппозиционной платформы - за жизнь» (20,5%), «Батькивщины» (8%). Но в то же время среди электората «Батькивщины» роль Сталина считают «скорее отрицательной» 62% опрошенных, среди «Европейской солидарности» - 82,9%, «Слуги народа» - 67%, «ОПЗЖ» - 27,3%.

По данным опроса, деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры, положительной для Украины, считают 32% граждан, и столько же считают деятельность отрицательной. При этом еще 21% считают неоднозначной - одинаково как положительной, так и отрицательной. Положительное отношение преобладает в западном регионе (70%), а в центральном регионе по 27% считают деятельность положительной или отрицательной, и также еще 27% - как положительной, так и отрицательной. Негативное отношение преобладает в южном (54%) и восточном (48%) регионах, а положительное отношение - по 11% в обоих регионах. Существенная доля жителей юга и востока считают деятельность Бандеры одинаково как положительной, так и отрицательной (15% и 25% соответственно). Молодежь более склонна считать Степана Бандеру исторической фигурой, чья деятельность была скорее положительной для Украины.

36% сторонников «Слуги народа» считают Бандеру положительной исторической фигурой, 27% - отрицательной. Среди сторонников «ОПЗЖ» положительно оценивают вклад Бандеры в историю Украины лишь 4%, а 63% - отрицательно. Зато сторонники «ЕС», напротив, преимущественно оценивают фигуру Бандеры положительно (57%), отрицательно - лишь 12% сторонников этой партии.

*** В опросе принял участие 2 тыс. 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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Автор: Надя Пришляк