Внимание в ролике уделяется подписанию пакта Молотова – Риббентропа, который включил СССР в войну в 1939 году как агрессора, а не в 1941-м как жертву.

Украинский институт национальной памяти презентовал видеоролик, созданный в рамках видеопроекта "Война и миф", в котором развенчивает миф о "Золотом сентябре" 1939 года.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Института.

В частности, там развенчивается миф о том, что присоединение территории Западной Украины воспринималось населением как освобождение "из-под барского гнета". Кроме этого, внимание уделяется подписанию пакта Молотова – Риббентропа, который включил СССР в войну в 1939 году как агрессора, а не в 1941-м как жертву.

"Подчеркиваем жестокие и репрессивные методы установления советской власти на территории Западной Украины, жертвами которой стали десятки тысяч людей", - говорится в сообщении.

Главной целью видеопроекта является деконструкция советских мифов и препятствование использованию истории Второй мировой войны в политических и пропагандистских целях, в частности страной-агрессором.

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Автор: Денис Прядко