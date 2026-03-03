Во Львове спустя почти три года после гибели простились с военным 'Лембергом'

Военный участвовал в боях за Бахмут, в течение длительного времени считался пропавшим без вести.

Во Львове прошла церемония прощания с украинским военным Михаилом-Виктором Сцельниковым с позывным "Лемберг", отец которого обвиняется в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Об этом сообщила в Facebook мать воина Елена Чернинька.

Женщина отмечает, что 3 марта 2022 года ее сын Михаил ушел на войну, и ровно через четыре года его хоронят.

В феврале Чернинька сообщила о том, что по результатам ДНК-экспертизы ее сын признан погибшим.

Журналистка Марьяна Пьецух в посте, размещенном на странице мамы воина, отметила, что это одна из самых тяжелых историй ожидания.

"Почти три года – сотни эмоциональных, откровенных, умоляющих постов с надеждой дождаться живым сына "Лемберга". Но несколько недель назад пришла весть, что ДНК совпало. За время ожидания Елена написала книгу о сыне "Лемберг: мама, ну не плачь", а после известия о смерти открыла выставку своих картин, которые создала во время ожидания, в частности, нарисовала и портреты родного Михаила", – написала она.

Биологического отца Михаила Сцельникова на прощании с сыном не было, потому что он обвиняется в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Во время судебного процесса Сцельников рассказывал, что якобы сделал это умышленно, чтобы попасть на обмен и вернуть из России тело погибшего на войне сына.

Задержание подозреваемого в убийстве Парубия

30 августа 2025 года во Львове мужчина, замаскировавшись под курьера, застрелил народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Андрея Парубия. По подозрению в убийстве политика задержали 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова.

В разговоре с журналистами задержанный признал свою вину, отрицая, что российские спецслужбы шантажировали его возвращением тела погибшего на войне сына. Сцельников отметил, что хочет получить приговор, чтобы его обменяли в Россию, где он якобы будет его искать.

Бывшая жена подозреваемого в убийстве писательница Елена Чернинька рассказала, что, когда их общий сын Михаил-Виктор ушел воевать за Украину, они с отцом сильно поссорились из-за разногласий в политических взглядах.

Также женщина отметила, что с бывшим мужем они расстались еще в 1998 году, а официально – в 2000-м. Она подчеркнула, что воспитывала сына сама, отец с ним общался, но очень редко.

По ее словам, сын погиб за Украину – прошел Киев, Запорожье, Николаев и сам попросил о переводе в Бахмут в 93 бригаду, в самую горячую точку. Был младшим сержантом, командиром отделения разведвзвода.

