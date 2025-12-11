В ведомстве отметили, что военнослужащие, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, а не только в штурмовые.

Упрощен механизм перемещения военнослужащих между воинскими частями, но это не меняет условия возвращения к службе после самовольного оставления части (СЗЧ). Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Вместе с тем следует отметить, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СВЧ военнослужащими с надеждой перевестись в выбранную воинскую часть", - отмечается в сообщении.

"Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СЗЧ. Военнослужащие, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, требующие пополнения личным составом, в том числе и в ДШВ и штурмовые части", - отмечают в Генштабе.

Кроме этого, Генштабом ВСУ осуществляются системные шаги по упрощению механизмов перемещения военнослужащих между воинскими частями и отхода от "бумажной армии".

Также введен упрощенный механизм отправки средствами электронного документооборота рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу.

Отмечается, что введенный механизм гарантирует, что рекомендательное письмо обязательно будет рассмотрено командиром воинской части в кратчайшие сроки. Военный теперь не будет иметь необходимости обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделения, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений.

В Генштабе сообщили об упрощении механизма назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части (СЗЧ), на должности в новые воинские части. Изменениями исключены промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, а документы на назначение подаются напрямую от воинской части в Генеральный штаб ВС Украины.

"Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам", - подчеркнули в Генштабе.

В сообщении сказано, что рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, которая выполняет задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы.

Возвращение военных из СЗЧ - что известно

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик отметил, что в Вооруженных силах нет никаких распоряжений или директив о том, что военнослужащие, которые возвращаются из СЗЧ (самовольное оставление части), направляются только в штурмовые полки.

Он опроверг распространенную в СМИ информацию, что Генеральный штаб якобы изменил механизм возвращения из СВЧ, и теперь можно вернуться только в ДШВ или штурмовые полки.

