Правоохранители говорят, что такая информация не подлежит публичному разглашению.

Офис генерального прокурора убрал из публичного доступа статистику по уголовным делам о самовольном оставлении части (СЗЧ) военнослужащими, а также о дезертирстве. Об этом в комментарии hromadske сообщила руководительница пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

По ее словам, такие сведения классифицируются как информация с ограниченным доступом. Поэтому решение скрыть от общественности статистику по СЗЧ является законным. Кроме того, в ОГП отметили, что такая информация может быть использована врагом для проведения информационно-психологических операций против Украины.

В частности, статистикой о СЗЧ и дезертирстве россияне могут манипулировать так, чтобы создать ложный нарратив о морально-психологическом состоянии украинской армии, говорят в Офисе генпрокурора.

Также открытая статистика по СЗЧ дает агрессору важную информацию об уровне дисциплины и боеспособности украинской армии, а также о мобилизационной системе Украины.

Учитывая вышесказанное, информация о СЗЧ и дезертирстве на период военного положения будет оставаться закрытой, в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации".

Проблема дезертирства в Украине

Как писал УНИАН, в октябре из открытой статистики Офиса генпрокурора стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было открыто более 230 тысяч дел по СЗЧ и 53 тысячи по дезертирству.

В то время как дезертирство демонстрирует относительно стабильную динамику, хотя его уровень все равно остается значительным, статистика СЗЧ постоянно устанавливает новые рекорды. Например, в мае 2025 года зафиксировано 18 134 случая - больше всего за все время, а в сентябре - 17 176. Аналитики отмечают, что стабильно высокие показатели последних месяцев указывают на системную проблему, которая не демонстрирует признаков спада.

