СМИ распространили информацию о новых правилах возвращения из СЗЧ.

В Вооруженных силах нет никаких распоряжений, или директив о том, что военнослужащие, которые возвращаются из СЗЧ (самовольное оставление части), направляются только в штурмовые полки. Об этом сказал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии агентству УНИАН.

Он опроверг распространенную в СМИ информацию, что Генеральный штаб якобы изменил механизм возвращения из СЗЧ, и теперь можно вернуться только в ДШВ или штурмовые полки.

По словам Подика, он читал эту информацию в СМИ со ссылкой на якобы военнослужащих Сухопутных войск. "Мы не получали никакого подтверждения. И насколько я понимаю, как руководитель управления, как человек, который находится на всех совещаниях, никаких изменений по СЗЧ не произошло", - отметил он.

Видео дня

Подик подчеркнул, что на сегодня нет никакого запрета перевода из одного подразделения в другое, но это должна быть боевая часть.

"По тем людям, которые самовольно оставили часть, ситуация не изменилась вообще - процедура их возвращения через Военную службу правопорядка или непосредственно в воинскую часть, которую они покинули или через батальоны резерва. Не разрешается перевод в тыловые подразделения. Или ты возвращаешься в свою часть и там становишься снова на учет и ты там проходишь службу, или ты идешь в другую любую воинскую часть боевую, то есть не только штурмовые полки, а в любые механизированные бригады, полки. Поэтому говорить, что запрещено идти в другие подразделения, кроме штурмовых и Десантно-штурмовых, то это не соответствует действительности", - подчеркнул он.

Бывший нардеп, командир подразделений операторов БпЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в комментарии УНИАН тоже заявил, что пока ничего не слышал о возвращении СЗЧшников исключительно в штурмовые подразделения.

Относительно того, мог бы такой механизм стать стимулом для людей, чтобы не совершать самовольное оставление части, он высказал мнение, что люди просто прекратят возвращаться из СЗЧ.

Ранее hromadske сообщило, что украинские военные получают предупреждение о том, что перевестись в другое подразделение через самовольное оставление части (СЗЧ) станет гораздо сложнее. Отмечалось, что в некоторых бригадах рассылают предупреждения о том, что Генеральный штаб изменил механизм возвращения из СЗЧ и теперь вернуться можно только в Десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.

Проблема СЗЧ: последние новости

Как сообщал УНИАН, Офис генерального прокурора закрыл публичный доступ к статистике по делам о самовольном оставлении части и дезертирстве, объяснив это тем, что такие данные являются информацией с ограниченным доступом. В ведомстве отметили, что обнародование этих показателей может быть использовано Россией для информационно-психологических операций и манипуляций, направленных на формирование ложного представления о моральном состоянии украинских военных.

Кроме того, открытые данные по СЗЧ предоставляли бы агрессору полезные сведения об уровне дисциплины и боеспособности ВСУ и о мобилизационной системе Украины. Поэтому, согласно законодательству, эта информация будет оставаться закрытой на период действия военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: