'Смерть от тысячи порезов': ликвидатор аварии на ЧАЭС о последствиях спустя 40 лет, – Reuters

Количество жертв Чернобыльской катастрофы до сих пор является предметом дискуссий.

Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что спустя почти 40 лет после трагедии в живых остаются лишь немногие участники ликвидации последствий взрыва на четвертом энергоблоке, сообщает Reuters.

76-летний Пётр Гурин рассказал, что его здоровье "никогда не было прежним" после работы на месте аварии в 1986 году. По его словам, из 40 сотрудников его предприятия, направленных в зону отчуждения, сегодня в живых остались только пятеро.

"Ни один чернобылец не находится в хорошем состоянии здоровья… Это смерть от тысячи порезов", – сказал он.

Гурин был среди сотен тысяч ликвидаторов, привлечённых к работам после взрыва на четвертом энергоблоке станции 26 апреля 1986 года, когда радиоактивные выбросы распространились по значительной части Европы.

Он работал по 12 часов в день, участвуя в строительстве саркофага над разрушенным реактором. Через четыре дня, по словам Гурина, у него появились сильные симптомы, такие как головные боли, боли в груди, кровотечение и металлический привкус в горле. Врачи оказали ему помощь, но после очередной смены он едва мог ходить. Он боялся, что ему осталось жить "один-два дня".

"Меня привезли в больницу, и врачи сначала взяли анализ крови, – сказал Гурин. – Они прокололи мне все пальцы, и вытекла бледная жидкость, но крови не было".

По его словам, советские врачи не диагностировали лучевую болезнь, поскольку это было запрещено, и вместо этого ставили другие диагнозы, связанные со стрессом. После аварии Гурин провёл месяцы в больницах, где ему диагностировали анемию, стенокардию и другие хронические заболевания.

Сразу после аварии погиб 31 работник завода и пожарный, в основном от острой лучевой болезни. Еще тысячи человек впоследствии скончались от болезней, связанных с радиацией, таких как рак, хотя общее число погибших и долгосрочные последствия для здоровья остаются предметом ожесточенных дискуссий.

Чернобыль - как живет зона отчуждения

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике удалось зафиксировать очень быстрое животное. Исследователи отмечают, что большие уши этого животного улавливают малейший звук, а сильные лапы мгновенно уносят прочь от опасности.

Ранее по всей территории Чернобыльской зоны были замечены в большом количестве лошади Пржевальского, волки, рыси, олени и бездомные собаки.

