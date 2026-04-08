Редкая находка: в районе Чернобыля зафиксировали неместного дрозда

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали горного дрозда, которого не встречали на территории Киевской области около полувека. Об этом рассказали специалисты учреждения и обнародовали фото птицы.

"В Чернобыльском заповеднике во время полевых исследований зафиксирован горный дрозд (Turdus torquatus) – вид, который не встречался на территории Киевской области около 50 лет", – отмечают исследователи.

Исторические данные свидетельствуют лишь о двух предыдущих регистрациях вида в регионе, отмечают в заповеднике.

"В начале апреля 1910 года Э.В. Шарлеман заметил пару птиц в стае дроздов. 24 марта 1976 года на окраине села Козаровичи – наблюдение А.М. Полуды, А.Д. Макаренко, А.И. Крохмаля", – уточнили в учреждении.

В заповеднике сообщили, что современная регистрация была осуществлена во время совместных исследований с представителями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"В Украине горный дрозд гнездится преимущественно в Карпатском регионе. Выявление вида в Киевской области, вероятно, связано с миграционными перемещениями", – пояснили в заповеднике.

Таким образом, зафиксированный случай является важным дополнением к сведениям о пространственной динамике вида и подтверждает необходимость дальнейшего мониторинга орнитофауны региона, отмечают ученые.

