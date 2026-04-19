Лошади Пржевальского и волки: как природа возвращается в Чернобыль даже в условиях радиации

На этой территории природа восстанавливается относительно быстро и эффективно.

По всей территории Чернобыльской зоны бродят лошади Пржевальского, которые пасутся на радиоактивных просторах, площадь которых превышает территорию Люксембурга. Эта зона после аварии 1986 года является опасной для людей, однако дикая природа сюда, напротив, вернулась. Об этом пишет The Independent.

"Сейчас волки бродят по огромной ничейной земле, простирающейся от Украины до Беларуси, а бурые медведи вернулись сюда после более чем столетнего отсутствия. Популяции рыси, лося, благородного оленя и даже стаи бездомных собак восстановились", - отмечается в материале.

Журналисты рассказали, что лошади Пржевальского, которые происходят из Монголии и когда-то были на грани вымирания, были завезены на эту территорию в 1998 году в рамках эксперимента.

Видео дня

Эти лошади отличаются от домашних пород - у них 33 пары хромосом, тогда как у одомашненных - 32.

"То, что в Украине сейчас есть популяция, которая свободно размножается, - это своеобразное маленькое чудо", - отметил ведущий ученый Чернобыльской зоны по вопросам природы Денис Вишневский.

Он пояснил, что исчезновение антропогенного давления привело к тому, что некоторые части зоны отчуждения сейчас напоминают европейские ландшафты прошлых веков.

"Природа восстанавливается относительно быстро и эффективно", - добавил исследователь.

Благодаря скрытым камерам можно увидеть, как лошади приспосабливаются неожиданными способами. Они ищут убежище в разрушенных амбарах и заброшенных домах, используя их для укрытия от суровой погоды и насекомых, устраивая там спальные места.

"Животные живут небольшими социальными группами - обычно один жеребец с несколькими кобылами и их молодняком - наряду с отдельными стаями молодых самцов. Многие погибли после их завезенности, но другие приспособились", - добавили в материале.

Несмотря на постоянное облучение, ученые не зафиксировали массовой гибели животных, хотя более тонкие последствия очевидны. У некоторых лягушек кожа потемнела, а у птиц в районах с более высоким уровнем радиации чаще развивается катаракта.

"Для нас, кто занимается охраной природы и экологией, это своеобразное чудо. Эта земля когда-то интенсивно использовалась - для сельского хозяйства, городов, инфраструктуры. Но природа фактически осуществила "заводской сброс", - считает Вишневский.

Чернобыльская зона - последние новости

Ранее исследователи объяснили, откуда в районе Чернобыля взялось стадо одичавших коров. Также известно, что у таких коров постепенно происходят изменения и внешнего вида: уменьшается доля светлой окраски, рождаются более мелкие телята и наблюдаются изменения у самок.

Кроме того, сообщалось, что на побережье Одесской области заметили редкого хищника, который охотился на грызунов. На видео можно увидеть красивого кота, который что-то ищет на побережье.

"Сейчас на видео - встреча в другой локации национального парка, у моря, с другим диким котом, который ищет полевок... Лесные коты - редкий вид и важная часть большой природной экосистемы, как и лисы, и шакалы, и барсуки в нашем национальном парке. Без них нет гармонии и сбалансированности в дикой природе", - добавил один из исследователей.

Вас также могут заинтересовать новости: